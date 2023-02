Serie B: La Virtus Pozzuoli ospita Monopoli per provare a sbloccarsi

Archiviata la difficile partita contro Avellino, la Virtus Pozzuoli si prepara ad affrontare l’Action Now Monopoli, domenica 5 febbraio alle ore 18:00.

La formazione pugliese è tredicesima in classifica a 10 punti e sta facendo di tutto per provare a scalare la classifica, proprio come i gialloblu. Durante la settimana, infatti, per loro è arrivato il cambio di allenatore e l’innesto del play, classe ’91, Giovanni Laquintana in uscita da Salerno. A lui si aggiunge il miglior marcatore di squadra, la guardia Riccardo Ballabio, con 17.5 di media e un best di 28 punti.

Da menzionare anche l’ala Nicola Bastone con 12. 6 di media e un best di 20 punti, vanta numerose esperienze in B, tra cui Vicenza, Porto Sant’Elpidio, Firenze, Giulianova, Bergamo e Senigallia. Buoni anche i numeri della guardia Federico Ingrosso, 10.1 di media e un best di 18 punti, è anche lui un esperto di questo campionato dopo essersi diviso tra Nardò, Empoli e Reggio Calabria. Lo affianca Gioele Moretti, mentre tra le ali c’è il veterano Matteo Annese, invece, sotto le plance, fanno da barriera Kevin Cusenza e Jacopo Ragusa.

La gara di domenica 5 febbraio si disputerà al Pala Trincone di Monteruscello a porte chiuse per la momentanea inagibilità dell’impianto.