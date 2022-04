Serie B: Pasqua in campo per la Virtus Pozzuoli in trasferta a Molfetta

Anche questa settimana è in programma una trasferta per la Virtus Pozzuoli chiamata a trascorrere la Pasqua sul parquet di Molfetta in un’importante sfida per la salvezza diretta.

Le due formazioni sono a due soli punti di distanza in classifica: Molfetta a quota 20, Pozzuoli a 18, ma con la partita contro Avellino ancora da recuperare. Sarà una gara importantissima per cercare di allontanarsi il più possibile dalla zona play out e la Virtus cercherà di raddoppiare la vittoria casalinga del girone di andata, Molfetta, dal canto suo, farà di tutto per vincere e ribaltare la differenza canestri (82-76 il punteggio conclusivo della gara di andata).

Nell’ultimo periodo la formazione pugliese, proprio come quella flegrea, sta attraversando un momento altalenante, tra vittorie e sconfitte che prolungano l’ottenimento di una salvezza tranquilla, nonostante un roster con elementi interessanti. Si parte dall’ex gialloblu, l’ala Matteo Bini, riconferma dello scorso anno, dopo la parentesi in post season con Sant’Antimo, ha totalizzato una media di 13.2 a partita con un best di 24 punti. Giocatore a cui prestare attenzione è il centro Francesco Infante reduce da tre stagioni consecutive con la Luiss Roma, prima, invece, ha militato nel campionato di A2 con Roseto, Recanati e Forlì. In questa stagione ha raggiunto una media di 17.2 a partita con un best 29 punti, guadagnandosi il titolo di miglior marcatore di squadra. Buoni anche i numeri della guardia Guido Scali, che ha una media di 12.1 con un best di 25 punti, e del play Francesco Villa che ha una media di 12.2 e un best di 25 punti.

Appuntamento domenica 17 aprile alle ore 18:00 presso il Pala Poli di Molfetta.