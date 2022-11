Basket Serie B: Il derby tra Virtus Pozzuoli e Juvecaserta si giocherà a porte chiuse

Il derby campano tra la Virtus Pozzuoli e la Juvecaserta, valido per la settima giornata del campionato di Serie B, si giocherà a porte chiuse.

La decisione è scaturita in seguito ad un controllo effettuato questo mattina al Pala Trincone da parte dei Vigili del Fuoco. La Virtus Basket Pozzuoli ci tiene a precisare che è parte lesa in questa situazione, della quale non ha colpe, avendo ereditato un impianto rimasto chiuso per oltre due anni in seguito alla pandemia.

Inoltre, sin da oggi la società si è attivata per ottemperare a quanto richiesto dalle autorità competenti per far di nuovo assistere alle gare interne della compagine gialloblù i tifosi puteolani e quelli delle squadre avversarie.