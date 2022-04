Serie B: La Virtus Pozzuoli cade in casa della Fortitudo Agrigento

La Virtus Pozzuoli prova a lottare contro Agrigento, ma la capolista è troppo forte e porta a casa la vittoria.

Il primo quarto vede le due formazioni giocare con grande equilibrio e la Virtus Pozzuoli riesce a raggiungere anche il +5 al 7’ grazie ad un gioco ben costruito con due triple di Murabito e una buona presenza sotto canestro con Thiam e Mehemdoviq. Agrigento torna in vantaggio grazie a Morici, ma la panchina gialloblu chiede un timeout e la Virtus si riporta in vantaggio con due triple: prima Longobardi e poi Caresta. Il primo periodo termina 21-25.

A questo punto i locali reagiscono con Chiarastella e Costi, ma al 12’ Pozzuoli si riporta in parità con un canestro dall’area di Potì, poi torna a +2 con i liberi di Mehmedoviq. Al 13’ i padroni di casa decidono di giocare forte e i flegrei subiscono un parziale di 12 punti al 17’. È Mehmedoviq a far ritrovare il canestro alla Virtus e Thiam lo segue a ruota, ma Bruno realizza da tre e Agrigento recupera il vantaggio in doppia cifra. Il secondo periodo si chiude 48-37. Alla ripresa Pozzuoli si presenta bene e apre il quarto con 5 punti di Potì, così è -6 al 21’. Al 23’ la formazione sicula torna ad infierire pesantemente con la schiacciata di Costi, Pozzuoli scende a -19 al 26’, poi tenta una timida ripresa con i due liberi di Murabito e il canestro di Gallo, ma la tripla di Bruno al fa concludere il terzo quarto 67-46. A questo punto la partita per la Virtus Pozzuoli è già chiusa, la capolista sfodera tutte le sue carte migliori e si dimostra troppo forte vincendo 92-71.

Moncada Energy Agrigento - Bava Pozzuoli 92-71 (21-25, 27-12, 19-9, 25-25)

Moncada Energy Agrigento: Albano Chiarastella 15 (3/4, 2/5), Nicolas Morici 14 (4/9, 1/2), Andrea Lo biondo 14 (2/2, 2/2), Mait Peterson 13 (6/6, 0/0), Santiago Bruno 13 (2/3, 3/7), Giuseppe Cuffaro 9 (1/1, 2/4), Cosimo Costi 8 (3/4, 0/2), Sadio soumalia Traore 3 (1/3, 0/0), Luca Bellavia 3 (0/2, 1/2), Nicolas Mayer 0 (0/1, 0/1), Alessandro Grande 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 20 - Rimbalzi: 34 4 + 30 (Albano Chiarastella 14) - Assist: 22 (Albano Chiarastella 6)

Bava Pozzuoli: Fatih Mehmedoviq 14 (4/8, 0/0), Marco Murabito 14 (1/3, 3/8), Alessandro Potì 12 (3/7, 2/5), Antonio Gallo 11 (4/5, 0/3), Nicola Longobardi 6 (0/2, 2/4), Matteo Cagnacci 5 (2/2, 0/0), Iba koite Thiam 4 (2/6, 0/0), Mario Caresta 3 (0/1, 1/5), Pietro Sequani 2 (1/1, 0/0), Sam Gaye serigne 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 14 - Rimbalzi: 28 6 + 22 (Fatih Mehmedoviq 7) - Assist: 8 (Antonio Gallo 2)