Serie B: Inizia il girone di ritorno: Virtus Pozzuoli – Cus Jonico Taranto al Pala Trincone a porte chiuse

Domenica 22 gennaio 2023 inizierà il girone di ritorno del campionato di serie B Old Wild West e la Virtus Pozzuoli ripartirà dalla gara interna contro il Cus Jonico Taranto. La partita, in programma alle ore 18:00, si disputerà al Pala Trincone, ma a porte chiuse per la momentanea inagibilità dell’impianto. La prossima avversaria di Pozzuoli è nona in classifica a 16 punti.

Tra i componenti del roster c’è il centro, classe ’86, Diego Corral, miglior marcatore con 14.9 di media e un best di 26 punti. Giocatore esperto di questo campionato, proviene dal Basket Pavia, prima, invece, si è diviso tra Vicenza, Omegna, Venafro e Bisceglie, oltre a Verona e Matera in A2. Nel comparto piccoli c’è il play Villa, con 12.2 di media e un best di 20 punti, anche lui ha varie esperienze in B con Molfetta, Empoli, Montegranaro, Desio, Salerno e Omegna. Tra le guardie ci sono Santiago Bruno e Gianmarco Conte: il primo con 11.6 di media e un miglior punteggio di 19, il secondo a 9.7 di media e 16 punti come best. Attenzione anche all’ala Enzo Cena con 12.9 di media e un best di 22 punti, giocatore esperto e dal tiro che punisce, ha già indossato la casacca di Sant’Antimo, Sebastiani Rieti, Piacenza, Matera, Cassino, Bisceglie e San Severo.

Appuntamento domenica 22 gennaio, palla a due alle 18.00.