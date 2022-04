Serie B: La Virtus Pozzuoli in trasferta a Cassino per una sfida da non fallire

Dopo la buona prova di domenica scorsa contro Torrenova, in cui Pozzuoli ha ottenuto due punti fondamentali in chiave salvezza diretta, la Virtus è nuovamente chiamata a dare prova di grinta e carattere nella gara di sabato 30 aprile contro la Virtus Cassino, che si disputerà alle ore 18:00 presso il palazzetto dello sport di Cassino.

Si tratta di una partita fondamentale per entrambe le formazioni, infatti, sia Cassino che Pozzuoli sono a quota 20 punti e si contendono la salvezza diretta. Per i gialloblu sarà importantissimo ottenere due punti per sorpassare i laziali in classifica, anche in chiave miglior posizionamento play out, ma i locali venderanno cara la pelle e faranno di tutto per vincere e ribaltare anche la differenza canestri a favore di Pozzuoli (71-70 il punteggio conclusivo della gara di andata) e avranno il suo stesso obiettivo.

Il roster della Virtus Cassino è piuttosto competitivo, soprattutto tra le mura amiche. Ci sono elementi interessanti come il play Teghini, riconferma della passata stagione, ha una media di 12.1 a partita e un best di 28 punti. Pericolosa ed esperta è l’ala, classe ’83, Federico Lestini, anche per lui questa è la seconda stagione con la maglia di Cassino ed ha raggiunto una media di 11.5 a partita e un miglior punteggio di 20 punti. Altro esperto è la guardia, classe ’86, Stefano Borsato con una lunga carriera sia in serie B che in A2: tra le prime Vigevano, Cesena, Porto Sant’Elpidio, tra le seconde Siena, Piacenza, Forlì, Ferrara e Roseto. Quest’anno ha totalizzato una media di 15.8 a partita con un best di 25 punti. Volto amico di Cassino è il centro Simone Bagnoli con una media di 12. 8 a partita e un miglior punteggio di 26 punti.

Appuntamento sabato 30 aprile, palla a due alle 18.00.