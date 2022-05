Serie B: Ultima occasione per la Virtus Pozzuoli per provare ad evitare i play-out

Il gioco è diventato complesso per la Virtus Pozzuoli dopo la sconfitta nel recupero infrasettimanale contro Avellino. Stando alla classifica attuale, la Virtus ha una sola possibilità di evitare i play out: vincere contro Bisceglie, ma c’è anche un’altra condizione necessaria, ossia che la Del.Fes. Avellino perda contro Ruvo di Puglia. Gli irpini, infatti, hanno due punti in più dei flegrei, Pozzuoli, però, nonostante l’ultima sconfitta, è riuscita a mantenere a proprio vantaggio la differenza canestri, quindi, qualora le due campane in questione arrivassero a pari punti, la Virtus sorpasserebbe Avellino ottenendo la salvezza diretta.

Chiaramente per Pozzuoli non sarà impresa facile vincere contro i Lions Bisceglie, secondi in classifica e desiderosi di mantenere tale posizione, che è condizionata dalla vittoria di domenica, ma anche da quella di Ruvo contro Avellino, le due pugliesi, infatti, sono entrambe a quota 40 punti, con la differenza canestri a favore di Bisceglie.

I Lions possono contare su un roster esperto e sono una squadra difficile da affrontare perché ben coperta in tutti i ruoli. Il miglior marcatore di squadra è Filiberto Dri, guardia da 16.9 di media con un best di 27 punti. Lunga è la sua carriera in serie B: lo scorso anno a Sant’Antimo, prima era già stato a Bisceglie e poi Fabriano, Cassino ed anche Imola in A2. Lo affianca il più giovane Edoardo Fontana, con una media di 11.6 e un best di 25 punti. Proviene dalla Pallacanestro Nardò con cui lo scorso anno ha vinto il campionato di B, prima, invece, ha giocato in A2 con Agrigento e in B con Fabriano e Piombino. La regia è affidata al play Simone Giunta, classe ’00, ha una media di 9.1 a partita e un best di 25 punti, e a Gabriel Dron, classe ’02, la sua media è di 7.8 a partita, mentre il miglior punteggio è di 20 punti. Sotto canestro, poi, bisogna fare molta attenzione all’esperto Marcelo Dip la cui media è di 9.4 e il miglior punteggio di 23 punti. Anche lui ha un curriculm da fare invidia a molti: lo scorso anno la promozione con Nardò, prima, invece, ha indossato la divisa di Matera, Caserta, Omegna, Montegranaro ed Eurobasket Roma.

Domenica 8 maggio alle ore 18:00 presso il palazzetto “Errico” di Pozzuoli si disputerà una gara fondamentale ed avvincente tra due sfidanti molto motivate che giocheranno una partita decisiva. La gara si disputerà a porte chiuse per la momentanea mancanza del certificato di agibilità dell’impianto.