Basket, Gevi Napoli ko a Bologna: la Virtus vince 86-75

Nuova sconfitta per la Gevi Napoli Basket, che cade a Bologna. Troppo forte la Virtus per gli azzurri che lottano con onore, ma perdono 86-75.

Sacripanti lancia subito nello starting five il neo-acquisto Leonardo Totè. Con lui McDuffie, Parks, Rich e Velicka. I padroni di casa allungano subito sul 10-0, vantaggio mantenuto fino al termine del primo quarto che si chiude sul 27-17. Nella seconda frazione non bastano due triple di Velicka. All'intervallo i felsinei conducono 47-32.

Negli ultimi due quarti la Virtus gestisce il vantaggio e chiude 86-75. In casa partenopea il miglior realizzatore è il solito Parks con 13 punti, seguito da Velicka a 12. In doppia cifra anche Lombardi, che chiude a quota 10. 8 punti alla prima in azzurro per Totè.

Sacripanti: "Risultato giusto"

“Non siamo stati bravi negli accoppiamenti in transizione difensiva. Il parziale iniziale di 10-0 ci ha messo in grandissima difficoltà. Abbiamo preso 47 punti nel primo tempo, soffrendo soprattutto nel primo quarto, dopo siamo riusciti a bilanciarci meglio, ad avere più presenza in area. Nella ripresa abbiamo mosso meglio la palla, i ragazzi son stati molto bravi nell’esecuzione. La Virtus ha giocato un’ottima pallacanestro, noi abbiamo provato a stare nella gara, il risultato è giusto. Paghiamo una percentuale da tre punti troppo bassa”. Questo il commento di coach Pino Sacripanti a fine partita.

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna-Gevi Napoli Basket 86-75 (27-17; 47-32; 72-54)

Virtus Bologna: Tessitori, Cordinier 7, Mannion 13, Belinelli 13, Pajola 3, Alibegovic 7, Hervey 16, Ruzzier ne, Jaiteh 4, Sampson 6, Weems 11, Teodosic 6. All. Scariolo.

Gevi Napoli: Zerini 6, McDuffie 9, Matera ne, Vitali 4, Velicka 12, Parks 13, Marini 2, Uglietti 2, Lombardi 10, Rich 9, Totè 8, Grassi ne. All. Sacripanti.