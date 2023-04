Basket, Gevi Napoli da impazzire: gli azzurri vincono a Bologna in casa della capolista

Clamoroso colpo in trasferta della Gevi Napoli Basket che espugna a sorpresa il campo della capolista Virtus Bologna. 81-89 il punteggio in favore degli azzurri, che riescono a portare a casa la vittoria nonostante la pesantissima assenza di Thomas Wimbush, il migliore nel match precedente contro Brescia. Uglietti e compagni conducono il match sin dal primo quarto, portando in porto il capolavoro con un rendimento costante per tutto il match.

La partita

Pancotto schiera nello starting five Michineau, Howard, Uglietti, Zerini e Williams. Il primo canestro del match lo segna Jordan Howard. Dellosto firma il 14-21 che chiude il primo quarto con la Gevi avanti di 7 al termine del primo quarto. Inizia la sfida da tre tra Belinelli e Howard. Napoli riesce a mantenere il vantaggio di 7 lunghezze e andare all'intervallo sul 34-41.

Al ritorno in campo i partenopei prendono il largo. Howard mette la freccia e trafigge a ripetizione Bologna. Poi Williams e Stewart, con addirittura tre triple di fila, completano l'opera portando gli azzurri su un clamoroso + 20. Da sottolineare la prova di Andrea Zerini, un leone sotto canestro.

La Virtus prova ad accorciare il distacco negli ultimi 10 minuti con il sempreverde Belinelli che prova a tenere in piedi i suoi. Gli emiliani si rifanno sotto fino al - 11, ma la tripla di Zerini chiude i giochi. Il match finisce 81-89 per la Gevi. Un successo che vale oro in chiave salvezza. In casa Napoli sono 24 i punti di Howard (top scorer assoluto del match), 20 quelli di JaCorey Williams.

Domenica prossima al PalaBarbuto alle ore 12.00 arriva la Reyer Venezia.

Pancotto: "I nostri tifosi meritavano questa soddisfazione"

"La squadra ha fatto una partita eccellente, guidando la gara per 40 minuti. Devo ringraziare i giocatori per quello che hanno fatto. Voglio ringraziare anche il mio staff tecnico per quello che fanno ogni giorno, dando un grandissimo apporto. . Grazie anche ai nostri tifosi che ci sostengono sempre, in tutta Italia, meritavano questa soddisfazione.. Non abbiamo ancora fatto niente ma abbiamo dimostrato di voler rimanere in serie A1". Questo il commento di coach Cesare Pancotto al termine del match.

Lotta salvezza: colpo esterno di Reggio Emilia, Verona ko a Brescia

Per quanto riguarda la lotta salvezza, colpo esterno di Reggio Emilia, che vince 81-85 sul campo di Varese. Va ko, invece, Verona, sconfitta a Brescia 88-79. Sconfitte anche Trieste e Treviso, in casa rispettivamente di Trento e Sassari.

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna-Gevi Napoli Basket 81-89 (14-21; 34-41; 49-69)

Bologna: Mannion 7, Belinelli 23, Jaiteh 8, Lundberg 1, Faldini ne, Shengelia 8, Hackett 6, Menalo ne, Mickey 9, Camara ne, Weems 11, Ojeleye 8. All. Scariolo

Napoli: Zerini 8, Howard 24, Young 2, Michineau 9, Dellosto 5, Bamba ne, Uglietti 6, Williams 20, Stewart 15, Wimbush ne, Grassi ne, Sinagra ne. All. Pancotto.