Basket, la Gevi Napoli cade a Bologna nonostante una buona prova

Non basta una buona prova alla GeVi Napoli Basket per centrare l'impresa a Bologna. Gli uomini di Milicic, dopo quattro successi di fila, devono arrendersi alla Segafredo Arena a una Virtus straripante, che sfonda quota 100. Gli azzurri tengono testa alla compagine di Banchi, ma cedono nel finale agli emiliani. Non bastano i 20 punti di Markel Brown e i 18 del solito Pullen.

IL MATCH - Milicic sceglie lo starting five formato da Ennis, Brown, Sokolowski, Zubcic e Owens. L'inizio è ad appannaggio dei padroni di casa, che piazzano un parzialone da 12-0. La Gevi si rifa sotto con pazienza fino al - 4, ma Bologna allunga nuovamente e chiude la prima frazione sul + 9 (33-24). Nel secondo quarto Napoli piazza un break da sogno e pareggiano i conti, prima di un nuovo strappo di Belinelli e compagni, che vanno all'intervallo avanti di 7 (55-48).

Nella ripresa la Virtus tocca il massimo vantaggio (69-54), ma il duo Brown-Pullen non molla la presa e ricuce lo strappo fino al - 5 (79-74) con cui si chiude la terza frazione. Negli ultimi 10 minuti di gioco la coppia Lundberg-Cordinier fa la differenza e piazza l'allungo decisivo per avere la meglio sugli azzurri. Finisce 101-89. Sabato prossimo la GeVi ospiterà al PalaBarbuto la capolista Brescia.

IL TABELLINO - Virtus Segafredo Bologna-GeVi Napoli Basket 101-89 (33-24, 55-48, 79-74)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 19, Lundberg 18, Belinelli 10, Pajola 7, Mascolo, Lomasz, Hackett 8, Mickey 16, Polonara 8, Zizic 6, Dunston 8, Abass 1. Coach Banchi.

GeVi Napoli Basket: Pullen 18, Zubcic 4, Ennis 13, De Nicolao 5, Owens 6, Brown 20, Solokowski 10, Lever 9, Bamba, Biar 4, Ebeling, Grassi. Coach Milicic.

Arbitri: Mazzoni-Gonella-Pepponi.

BANCHI: "NAPOLI, CHE STILE E CHE SFRONTATEZZA. SARA' PROTAGONISTA ALLE FINAL EIGHT DI TORINO" - Il coach della Virtus Bologna Luca Banchi ha commentato il successo sulla Gevi Napoli al termine del match: “E’ stata un’ottima vittoria, frutto di una partita impegnativa come immaginavamo sarebbe stata. Napoli è arrivata sull’onda di quattro successi consecutivi e non è stato semplice interrompere questo flusso, avete visto con quale sfrontatezza giocano e che stile hanno. Per una squadra come la nostra, specie a fronte delle emergenze di infortuni, è stato importante rispondere come abbiamo fatto. Abbiamo smarrito il filo della gara solo per pochi istanti, quelli che hanno permesso loro in un attimo di tornare addosso. Era uno dei punti chiave della nostra gara, dovevamo controllarne il ritmo ed essere attenti perchè la velocità con cui giocano e l’incoscienza con la quale cercano il tiro da tre punti, è la squadra che tira di più in campionato e dimostra che è un cliente complicato. Li abbiamo tenuti a distanza, la nostra difesa è cresciuta e l’attacco ha avuto una buona qualità, con qualche passaggio a vuoto però legittimato dal fatto che si gioca con grande frequenza e c’è poco tempo di poter rigenerare le energie e preparare partite come queste che hanno una loro unicità e specificità. Questa vittoria ha un grande valore, una risposta importante a un’avversaria che ha portato tutta la sua energia e la sua fiducia, che sull’onda dei successi in serie li rende una delle rivelazioni del campionato e una sicura protagonista delle Final Eight di Torino".