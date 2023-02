Serie B: La Virtus Pozzuoli lotta ma non basta. Rimandato l'appuntamento con la vittoria

Una Virtus Bava Pozzuoli molto determinata va vicino alla prima vittoria stagionale. I flegrei hanno dovuto fare i conti con una serata sfortunata al tiro chiudendo con tre uomini in doppia cifra. Su tutti la prova di Simone Lucarelli (22 punti, 12 rimbalzi e 4 palle recuperate), non da meno anche Mehmedoviq (19 punti e 12 rimbalzi) e Thiam (13 punti e 13 rimbalzi). Ma è il gruppo che è piaciuto nella sfida contro i pugliesi. Una squadra che ha tenuto bene per tutti e quaranta i minuti. Il primo quarto è molto equilibrato con Pozzuoli che trova molti punti dal pitturato, mentre, gli ospiti non sbagliano nulla dal perimetro (14-16 al 10′).

Nel secondo parziale Monopoli prova a dare uno strappo al match (25-40 al 16′). Ma i gialloblù non demordono e sospinti da Lucarelli riescono a recuperare nove punti e a chiudere sul -6 (36-42 al 20′). I flegrei sono in partita e quando ancora Lucarelli realizza il libero del -1 al 25′ (48-49) costringe il tecnico ospite a chiamare time out. Monopoli prova ancora a chiudere il match con Ballabio e Laquintana (56-65 al 30′). Ma Pozzuoli non molla di un centimetro e si riporta di nuovo sotto (67-70 al 37′) con un canestro di un ottimo Mehmedoviq. I flegrei hanno con Spinelli la tripla del pareggio ma il pallone entra e esce. Nel finale i puteolani forzano qualche conclusione che favorisce gli avversari che gestiscono, poi, il tempo e vincono per 74-82.

Bava Pozzuoli - White Wise Basket Monopoli 74-82 (14-16, 22-26, 20-23, 18-17)

Bava Pozzuoli: Simone Lucarelli 22 (4/7, 4/5), Fatih Mehmedoviq 19 (7/11, 0/0), Iba koite Thiam 13 (6/9, 0/0), Marco Cucco 7 (0/3, 2/10), Francesco Spinelli 6 (2/2, 0/1), Daniele Greggi 5 (1/7, 0/4), Ilario Simonetti 2 (1/1, 0/0), Kolombo Mutombo 0 (0/1, 0/0), Antonio Scotto lavina 0 (0/0, 0/0), Joseph frank Miaffo tonfack 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 24 - Rimbalzi: 40 10 + 30 (Iba koite Thiam 13) - Assist: 19 (Marco Cucco 16)

White Wise Basket Monopoli: Riccardo Ballabio 19 (3/5, 3/7), Giovanni Laquintana 14 (3/5, 2/3), Nicola Bastone 12 (4/12, 1/3), Kevin Cusenza 9 (3/6, 0/4), Matteo Annese 8 (1/1, 2/6), Pietro Da rin 8 (1/3, 2/2), Gioele Moretti 7 (0/1, 2/5), Jacopo Ragusa 5 (2/4, 0/0), Luciano Tartamella 0 (0/0, 0/0), Giulio Martini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Kevin Cusenza 9) - Assist: 6 (Riccardo Ballabio 3)