Serie B: Virtus Pozzuoli sconfitta in casa contro Avellino

Una sconfitta per la Virtus Bava Pozzuoli dove hanno pesato molto i 10 errori dalla lunetta per i puteolani e la mancanza d’esperienza nella fase finale dell’ultimo quarto. Ma la squadra gialloblù ha venduto cara la pelle e tenuto vivo un derby bello e avvincente. In evidenza tra i puteolani le prove di Thiam e Sirakov, oltre al giovanissimo Venier autore dei canestri che nel terzo parziale hanno riaperto il match. Parte bene Avellino nell’avvio del match, poi, un canestro di Sirakov dal pitturato e un libero portano i puteolani sull’11-10 al 5′. Gli irpini cercano soprattutto di sfruttare le penetrazioni e una tripla a fil di sirena di Arienti chiude il primo quarto sul 13-20. Nel secondo parziale Pozzuoli sembra non riuscire a trovare con facilità il canestro consentendo ad Avellino di raggiungere il +15 al 16′ (16-31). Coach Tagliaferri chiama time out e i gialloblù chiudono a -11 a metà partita (26-37). Nel terzo parziale Pozzuoli sembra un’altra squadra. Parziale di 25-15 chiuso da una tripla di Cagnacci e gara riaperta (51-52 al 29′). Poi, è sempre Cagnacci che sbaglia due liberi che avrebbero consentito il pareggio al 30′ (52-54). Nel terzo quarto Avellino scossa dal suo tecnico infila con facilità a canestro, mentre, Pozzuoli crolla (57-76 al 38′). Poi, i puteolani piazzano un break di 10-0 che non gli consente però di riaprire il match. Finisce 67-76.

VIRTUS BAVA POZZUOLI – IVPC DEL.FES AVELLINO 67-76

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Thiam 15 (6/6, 0/0), Venier 13 (2/3, 3/7), Sirakov 11 (2/5, 2/7), Cucco 7 (1/2, 1/2), Mehmewdoviq 7 (0/3, 0/0), Cagnacci 5 (0/0, 1/2), Greggi 4 (1/2, 0/1), Simonetti 2 (1/1, 0/1), Tamani 2 (1/1, 0/0), Spinelli 1 (0/2, 0/0), Scotto Lavina ne, Miaffo ne. All. Tagliaferri

IVPC DEL.FES AVELLINO: Eliantonio 22 (7/9, 1/2), Venga 12 (6/8, 0/0), Bianco 8 (1/2, 2/3), Valentini 8 (2/5, 0/1), Caridà 7 (1/2, 1/2), Vitale 6 (0/2, 2/5), Marra 6 (3/4, 0/0), Arienti 5 (1/1, 1/4), Petrucci 2 (1/1, 0/4), Signorino ne, Carenza ne, Vukobrat ne. All. Benedetto