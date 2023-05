La Napoli sportiva fa festa anche nel basket: la Gevi vince a Verona e resta in A1

Per lo sport napoletano è una domenica da ricordare. Non si festeggia, infatti, solo nel calcio. La Gevi Napoli Basket vince a Verona e conquista la permanenza in Serie A1 al termine di una splendida rincorsa culminata nei tre successi di fila nelle ultime tre di campionato. Gli uomini di coach Pancotto centrano il successo che vale la salvezza sul campo della Tezenis, mai doma fino alla fine nonostante la retrocessione aritmetica. Il tabellino finale segna il punteggio di 82-88 in favore dei partenopei.

Una conferma importante, dunque, per le ambizioni della società del presidente Grassi, ora pronta a programmare un futuro importante per la Napoli dei canestri dopo aver ottenuto la certezza di militare per il terzo anno di fila nella massima serie del basket italiano.

La partita

Dopo un ottimo inizio ed un primo quarto dominato e concluso sul + 9 dalla Gevi Napoli (16-25), Verona ribalta la situazione nella seconda frazione. Gli scaligeri piazzano un parziale da 31-22, con il punteggio fissato sul 47 pari all'intervallo. L'equilibrio regna sovrano nel terzo quarto, in cui le squadre in campo giocano punto a punto. I padroni di casa chiudono avanti di 3 (63-60) a 10' dal termine. Nell'ultima frazione i veneti partono subito forte, fino a toccare il + 7 (68-61). Napoli, però, reagisce prontamente e ribalta il punteggio con 8 punti di fila. Gli azzurri prendono in mano il pallino del match e portano a compimento l'impresa trascinati da JaCorey Williams. Finisce 82-88 per la Gevi. Uglietti e compagni possono festeggiare. Top scorer del match è ancora Stewart, come contro Pesaro: 21 sono i suoi punti, 19 quelli di Williams, 18 quelli di Wimbush.