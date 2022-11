Basket, nuova sconfitta per la Gevi Napoli: gli azzurri cadono a Venezia

Squadra in casa

Squadra in casa Reyer Venezia

Seconda sconfitta consecutiva per la Gevi Napoli che cade sul campo della Reyer Venezia per 82-71 nel giorno dell'esordio in azzurro di Emmitt Williams.

Dopo un buon primo quarto chiuso in vantaggio di 3 punti, gli uomini di Buscaglia subiscono già nella seconda frazione il ritorno dei padroni di casa, che vanno all'intervallo sul + 7, stesso distacco confermato anche al termine del terzo quarto. Negli ultimi 10' di gioco il divario si allarga ulteriormente, con i veneti che vincono 82-71.

In casa azzurra buona prestazione per Howard e JaCorey Williams, autori di 19 punti a testa. Serata da dimenticare per Johnson, con soli 3 punti a referto. Il top scorer del match è Watt, trascinatore della Reyer con 21 punti messi a segno.

La Gevi tornerà in campo domenica 20 novembre, dopo la sosta per le nazionali, alle ore 16,00 al PalaBarbuto contro la Nutribullett Treviso.

Buscaglia: "Commessi troppi errori. Lavoreremo in questa pausa per migliorare"

“Abbiamo combattuto contro una grande squadra, riuscendo a recuperare anche nei momenti difficili. Abbiamo commesso troppi errori, nel primo tempo troppe palle perse, nel secondo ogni volta che ci siamo riavvicinati abbiamo mancato nella circolazione di palla. Bisognava avere più pazienza. Lavoreremo in questa pausa per cercare di tornare migliori alla ripresa del campionato". Questo il commento di coach Maurizio Buscaglia al termine del match.

Il tabellino

Umana Reyer Venezia-Gevi Napoli Basket 82-71 (15-18; 40-33; 60-53)

Venezia: Tessitori 11, Spissu 11, Parks 4, Freeman 10, Bramos 8, Moraschini 5, De Nicolao, Granger 4, Chillo 3, Brooks, Willis 5, Watt 21. All.De Raffaele

Napoli: Zerini, Howard 19, Johnson 3, Williams E., Michineau 14, Dellosto, Matera ne, Uglietti 2, Williams J. 19, Stewart 12, Zanotti 1, Grassi ne. All.Buscaglia.