Il Napoli Basket non si ferma: gli azzurri vincono anche a Varese

La Gevi Napoli Basket non si ferma e prosegue nella sua marcia inanellando l'ennesimo successo, stavolta sul campo di Varese. Gli uomini di Sacripanti passano per 89-98 all'overtime e si confermano al terzo posto in classifica appaiati con Trento, alle spalle di Milano e Virtus Bologna.

Dopo essere andato a riposo all'intervallo con un vantaggio di 15 punti e dopo un terzo quarto equilibrato, Napoli sciupa tutto nell'ultimo spicchio del match con Varese che corona la sua rimonta portando gli azzurri all'overtime. Nel supplementare, però, gli uomini di Sacripanti riprendono in mano il match e portano a casa due punti fondamentali.

Vero e proprio mattatore del match Jason Rich, autore di 31 punti. Ottimo anche il contributo dei lunghi con i 16 punti di Zerini, i 13 di McDuffie e i 9 del neo-acquisto Lynch.

Vertemati: "Abbiamo sofferto l'atletismo e la fisicità di Napoli"

"Purtroppo non posso controllare gli errori ai tiri liberi durante la partita; nella mia carriera non ho mai fatto tirare così tanti tiri liberi in allenamento ai miei giocatori come quest'anno, purtroppo è una questione emotiva e tecnica e oggi questo è un dato che ci ha condannati insieme ad una percentuale realizzativa dentro l'area molto bassa, dove abbiamo sofferto l'atletismo e la fisicità di Napoli che si è chiusa molto in tutte le nostre situazioni di pick-and-roll e in tante situazioni che con altri avversari siamo riusciti a convertire, oggi abbiamo fatto fatica". Questo il commento al termine del match del coach di Varese, Vertemati.

"Rich è stato sempre marcato da Trey Kell, il problema è che spesso siamo stati poco vicini ai portatori di palla e ai loro giocatori di pick-and-roll. Abbiamo sbattuto sui loro blocchi, abbiamo concesso troppi tiri da tre punti dal palleggio con l'utilizzo del pick-and-roll, niente che noi dello staff non abbiamo puntualizzato mille volte, tanto è vero che nel secondo tempo abbiamo fatto la stessa identica cosa quando abbiamo difeso a uomo e non gli abbiamo concesso un solo tiro. È una questione di tensione e di capire dove si vincono le partite, anche di esperienza perché se sei in grado di farlo per venti minuti nel secondo tempo, sei in grado di farlo anche dall'inizio dove le partite si direzionano. Li siamo mancati", ha aggiunto il tecnico dei lombardi.

Il tabellino

OPENJOBMETIS VARESE - GEVI NAPOLI BASKET: 89-98 dts (23-28; 18-28; 21-20; 21-7; 6-15)

Openjobmetis Varese: Kell 16, Gentile 3, Beane 18, Sorokas 4, De Nicolao 3, Egbunu 23, Ferrero, Jones 15, Caruso ne, Keene 7, Bongiovanni ne, Cane ne. Coach: Vertemati.

GeVi Napoli Basket: Zerini 16, McDuffie 13, Pargo 6, Matera ne, Velicka 3, Lynch 9, Parks 6, Marini 8, Uglietti, Lombardi 6, Rich 31, Grassi ne. Coach: Sacripanti.

Arbitri: Vicino - Paglialunga - Pierantozzi.