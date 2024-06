Basket, Tyler Ennis firma un accordo pluriennale con la Reyer Venezia

Colpo di mercato della Reyer Venezia in vista della prossima stagione. Il club veneto ha concluso un accordo pluriennale con Tyler Ennis, reduce da una straordinaria stagione con la GeVi Napoli Basket in cui è risultato il miglior assistman della massima serie italiana.

Il 29enne canadese, ex Phoenix Suns e Los Angeles Lakers, dopo aver terminato la stagione in azzurro, è sbarcato nel campionato israeliano per disputare i play off con la maglia dell'Hapoel Tel Aviv, perdendo il titolo in finale contro il Maccabi.