Basket, Tyler Ennis rescinde il contratto con la GeVi Napoli e firma con l'Hapoel Tel Aviv

La GeVi Napoli Basket comunica di avere risolto consensualmente il rapporto contrattuale con Tyler Ennis, in scadenza il 30 giugno 2024).

La società, attraverso i propri canali ufficiali, ha ringraziato l'atleta canadese per la professionalità e l’impegno profusi nel corso della stagione, augurandogli un sincero in bocca al lupo per le esperienze future.

Il play nativo di Brampton approda nel campionato israeliano: indosserà la maglia dell'Hapoel Tel Aviv, che ha annunciato il suo ingaggio sui social.