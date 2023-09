Colpo di mercato del Napoli Basket, arriva l'ex Lakers Tyler Ennis: vanta circa 200 gare in NBA

La Gevi Napoli Basket chiude il mercato con un vero e proprio 'colpo da 90'. Il club partenopeo ha, infatti, annunciato l'ingaggio di Tyler Cameron Ennis McIntyre. L'atleta canadese, classe 1994, ha sottoscritto un contratto annuale con il sodalizio azzurro.

Play/guardia di 191cm, nativo di Toronto, Ennis ha maturato nella sua carriera una grande esperienza in NBA, giocando circa 200 gare con le maglie dei Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Houston Rockets e Los Angeles Lakers.

“Sono davvero entusiasta di arrivare a Napoli e di iniziare la mia nuova esperienza unendomi alla squadra. Coach Milicic ha un grande progetto per i nostri successi, abbiamo tanto lavoro da fare. Non vedo l’ora di vincere le partite e rendere orgogliosi i nostri tifosi", le prime parole di Ellis al sito ufficiale del club partenopeo.

Llompart: "Chiudiamo il roster con un giocatore davvero importante"

“Con Tyler Ennis arriva a Napoli un giocatore con una grande esperienza, sia in NBA che in Europa. Un giocatore molto versatile che farà migliorare tutti i suoi compagni di squadra. Tyler è capace di fare canestro, assist e di coinvolgere tutti i giocatori interni ed esterni. Siamo davvero felici del suo arrivo. Con Ennis chiudiamo il roster della squadra, e pensiamo di averlo fatto con un giocatore davvero importante". Questo il commento del responsabile dell'area tecnico sportiva della Gevi Napoli Basket, Pedro Llompart.

La scheda di Ennis

Dopo aver frequentato per un anno l’Università di Syracuse, Tyler Ennis nel 2014 viene selezionato dai Phoenix Suns al Draft NBA 2014. Debutta in NBA coi Suns il 30 ottobre 2014 contro i Los Angeles Lakers. L’anno successivo nel 2015, dopo 8 mesi con i Phoenix Suns, viene ceduto ai Milwaukee Bucks, e nel 2016 agli Houston Rockets. Tuttavia nei Rockets non riesce a trovare molto spazio, giocando 31 partite con la media di 6,3 minuti a partita.

Nel febbraio 2017 il suo passaggio ai Los Angeles Lakers dove, nella gara contro i San Antonio Spurs, realizza il proprio career-high points mettendo a segno 19 punti e collezionando 6 assist. Un record che migliora dopo soli quattro giorni nella partita che i Lakers vincono contro i Minnesota Timberwolves dove Ennis realizza ben 20 punti. Alla fine della stagione il play/guardia canadese con i Lakers raggiunge di media 7,7 punti in 22 partite giocate, col 38,9% da 3 punti, e l’86,4% dalla lunetta. Viene confermato nei Lakers anche la stagione successiva, prima di trasferirsi l’anno dopo nel 2018 in Europa al Fenerbahçe dove gioca poche gare a causa di un infortunio. Torna a giocare in G League nel 2019/20 nei Toronto Raptors dove chiude la stagione con la media punti di 17,2 a partita.

Nelle ultime tre stagioni torna protagonista in Europa giocando in Turchia prima con il Telekom Ankara, e nei due ultimi campionati con il Tofas Bursa. Nell’ultima stagione con il Bursa, Ennis ha inanellato la media di 14,1 punti a partita, con 4 assist e 4 rimbalzi, mentre in Champions League ha avuto la media di 12,6 punti a gara.