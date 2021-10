Basket, la Gevi Napoli cade a Trieste: la vittoria sfuma nei secondi finali

Squadra in casa

Squadra in casa Trieste

Grande rammarico per la Gevi Napoli, che cade in casa dell'Allianz Trieste per 77-75 dopo aver condotto gran parte del match sin dal primo quarto.

Gli uomini di Sacripanti avanti di 1 punto a 11 secondi dal termine con rimessa a favore, con alcune scelte sbagliate consentono ai padroni di casa di ribaltare nel finale l'esito del match e di portare a casa la vittoria.

Non bastano in casa partenopea i 20 punti di Parks e i 18 di Elegar.

IL TABELLINO

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE–GEVI NAPOLI 77-75

Allianz Pallacanestro Trieste: Banks 8, Sanders 8, Fernandez 9, Konate 8, Longo, Deangeli, Mian 8, Delia 9, Cavaliero 9, Campogrande 3, Grazulis 7, Lever 8. All. Ciani.

Gevi Napoli: Zerini, Mcduffie 10, Matera, Coralic, Velicka 7, Parks 20, Marini, Elegar 18, Uglietti 2, Lombardi 3, Rich 15, Grassi. All. Sacripanti.

Parziali: 16-22; 33-41; 55-59

Arbitri: Rossi, Capotorto, Pierantozzi.