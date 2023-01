Basket, Gevi Napoli ko in trasferta: non riesce il 'colpaccio' a Trieste

Non riesce il 'colpaccio' in trasferta alla Gevi Napoli. Gli azzurri, dopo il bel successo di domenica scorsa al PalaBarbuto contro Sassari, cadono al PalaRubini di Trieste per 85-68. Non basta un buon inizio di match e una bella prova di Michineau agli uomini di coach Pancotto, che fra sette giorni sono attesi dal derby casalingo contro Scafati.

Il match

Starting five inedito per Pancotto, che sceglie Michineau, Young, Dellosto, Davis e Williams. La prima frazione è molto equilibrata, con gli azzurri che piazzano una serie di triple e chiudono il quarto in vantaggio di un punto (18-19). L'equilibrio regna anche nella prima parte della seconda frazione, ma dal 15' in poi Trieste alza i giri del motore, con Ruzzier e Bartley che trascinano i padroni di casa al + 8 (42-34) prima del rientro negli spogliatoi.

Nella ripresa gli uomini di Legovich proseguono la loro marcia e allungano ulteriormente, chiudendo la terza frazione avanti di 11 (65-54). Nell'ultimo quarto la Gevi torna sotto fino al - 4, poi Trieste riprende il pallino del match e si aggiudica l'incontro per 85-68. Top scorer Bartley con 22 punti. Nel Napoli il miglior realizzatore è Michineau, autore di 16 punti.

Pancotto: "La squadra ha ampi margini di crescita"

“Complimenti a Trieste che ha giocato con più continuità di noi. Abbiamo pagato questa nostra mancanza. Siamo arrivati fino a -4 nel finale ma poi è mancata la difesa ed il tiro da 3 di Davis ha ridato energia ai nostri avversari. Ci è mancata la determinazione, soprattutto in certi tiri. La mia squadra ha ampi margini di crescita, ne resto convinto ma dobbiamo riuscire a farli quanto prima possibile. La società ed i tifosi meritano assolutamente la permanenza in Serie A”. Questo il commento di coach Cesare Pancotto al termine del match.

Il tabellino

Pallacanestro Trieste-Gevi Napoli Basket 85-68 (18-19; 42-34; 65-54)

Trieste: Gaines 8, Pacher, Bossi 5, Davis 16, Spencer 12, De Angeli 5, Campogrande, Vildera 2, Bartley 22, Lever, Ruzzier 11. All. Legovich.

Napoli: Zerini 10, Howard 5, Young 4, Michineau 16, Dellosto 3, Davis, Uglietti 4, Williams 7, Stewart 10, Zanotti 9, Matera ne, Grassi ne. All.Pancotto.