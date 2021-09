Supercoppa Basket, Napoli ko a Treviso: i veneti volano ai quarti

Seconda sconfitta in Supecoppa per il Napoli Basket. Gli uomini di coach Sacripanti, orfani dell'infortunato Rich, escono sconfitti dal Palaverde per 81-74, con i veneti che accedono ai quarti del trofeo che apre la stagione ufficiale del basket italiano.

Dopo tre quarti molto equilibrati, i padroni di casa piazzano l'allungo decisivo nell'ultima frazione di gioco. Da segnalare in casa Gevi ancora una volta la buona prestazione di McDuffie (17 punti) e Velicka (12). In doppia cifra anche Parks (10).

Il tabellino

Nutribullet Treviso: Russell 7 (1/5, 1/2), Bortolani 14 (5/7, 1/3), Sokolowski 6 (1/1 da 3), Akele 12 (4/4, 1/1), Sims 14 (4/6, 0/1); Poser 0 (0/1 da 3), Faggian 3 (0/1, 1/3), Vettori 0 (0/1 da 2), Casarin 6 (0/1, 1/2), Chillo 5 (2/3 da 2), Dimsa 11 (3/5, 0/2), Jones 3 (0/2, 0/1). All. Menetti

Gevi Napoli: Mayo 6 (2/4, 0/5), Velicka 12 (2/6, 1/2), Parks 10 (3/7 da 2), McDuffie 17 (6/9, 1/4), Elegar 8 (4/5 da 2); Zerini 2 (1/1 da 2), Marini 6 (0/1, 2/6), Uglietti 5 (0/1, 0/2), Lombardi 8 (3/5, 0/2). Ne: Coralic, Grassi, Cannavina. All. Sacripanti

ARBITRI: Vicino, Bettini, Galasso

Parziali: primo quarto 19-20, sq 37-35, tq 58-54.