Basket, grande rammarico per la Gevi Napoli: a Tortona sconfitta al fotofinish

E’ grande il rammarico per come è maturata la sconfitta della Gevi Napoli sul campo di Tortona. Gli azzurri, scesi in campo con un segno di lutto sulla canotta in memoria delle vittime della tragedia di Ischia, nonostante un’ottima prova tornano a mani vuote dalla trasferta in Piemonte, sconfitti dalla Bertram per 74-73. Un vero peccato per la squadra partenopea, che negli ultimi secondi del match ha avuto il tiro della possibile vittoria nelle mani di Howard. Fa ben sperare, comunque, la prestazione di Uglietti e compagni.

Buscaglia, orfano dell’infortunato Johnson, schiera in quintetto Michineau, Uglietti, Stewart, Davis e Williams. Buona la partenza della Gevi, che chiude il primo quarto in vantaggio di 3 punti. Nella seconda frazione gli ospiti allungano, chiudendo a + 5 all’intervallo.

Al ritorno in campo Tortona si rifa sotto, trascinata da Harper, e pareggia il conto, con il terzo quarto che si chiude sul 53 pari. Napoli tenta l’allungo all’inizio dell’ultima frazione, fino ad arrivare a + 8 a 6’ dal termine, ma i padroni di casa riescono a rimontare nuovamente. Fase convulsa del match negli ultimi due minuti. A 21 secondi dal termine Tortona passa in vantaggio 74-73, Howard ha tra le mani il canestro della vittoria, ma da tre fallisce il sorpasso. Top scorer del match è JaCorey Williams, autore di 18 punti.

Buscaglia: “Dispiace molto, ma c’è stato uno step di crescita”

“Dispiace molto. Abbiamo fatto un’ottima gara, mettendo in campo intensità e presenza. C’è stato un primo tempo molto importante, nella ripresa siamo riusciti anche a resistere al loro ritorno. Nel finale abbiamo costruito il tiro per vincere, era quello che volevamo, purtroppo non siamo riusciti a segnare. C’è stato uno step di crescita". Questo il commento di coach Maurizio Buscaglia al termine del match.

Il tabellino

Bertram Yacht Tortona-Gevi Napoli Basket 74-73 (20-23; 30-35; 53-53)

Tortona: Christon 8, Mortellaro ne, Errica ne, Candi 5, Tavernelli ne, Filloy 9, Severini 9, Harper 12, Daum 9, Radosevic 6, Macura 16, Filoni ne. All. Ramondino

Napoli: Zerini 4, Howard 17, Michineau 9, Dellosto, Sinagra ne, Davis 4, Uglietti 8, Williams 18, Stewart 6, Zanotti 7, Grassi ne. All. Buscaglia.