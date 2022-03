Basket, prosegue la striscia negativa della Gevi Napoli: esordio sulla panchina azzurra per Buscaglia

Squadra in casa

Squadra in casa Tortona

Decima sconfitta in undici partite per la Gevi Napoli, che prosegue nella sua striscia negativa. I partenopei cadono sul campo della Bertram Tortona per 83-77 nel giorno dell'esordio sulla panchina azzurra di Maurizio Buscaglia, subentato nei giorni scorsi a Pino Sacripanti.

Il nuovo coach schiera in quintetto Velicka, Rich, Parks, McDuffie e Zerini. Dopo un inizio equilibrato, negli ultimi tre minuti del primo quarto i padroni di casa piazzano il primo break, chiudendo la prima frazione sul + 5. Nel secondo quarto aumenta il divario nel punteggio grazie ad una serata di grazia da 3 per i piemontesi. All'intervallo Tortona conduce 46-35.

Al ritorno in campo Napoli tenta la rimonta, ma le triple di Macura vanificano un buon parziale, lasciando inalterato il + 11 a 10' dal termine. Nell'ultimo quarto, però, dopo essere stati sotto di 15, gli azzurri piazzano un clamoroso parziale di 12-0, rimontando fino al - 3, con Tortona a secco per 5 minuti e mezzo. Nel finale, però, Macura e Cain mettono a segno i punti decisivi per la vittoria.

In casa Gevi i migliori realizzatori sono Velicka e Rich con 15 punti, seguiti da Zerini che chiude a quota 14. Man of the match Macura, autore di 25 punti.

Gli azzurri torneranno in campo domenica 27 marzo alle ore 17,00 al PalaBarbuto contro l’Happy Casa Brindisi.

Buscaglia: "Tortona squadra davvero tosta"

“Sapevamo che Tortona è una squadra davvero tosta. Abbiamo fatto delle buone difese, mancando qualche piccolo dettaglio. Brava Tortona a conquistare rimbalzi d’attacco importanti e a punirci sempre. Dobbiamo tornare a casa pensando alla partita che abbiamo fatto e cercando di migliorare quelle che potranno essere fondamentali. Bisogna concentrarci sulle piccole cose. Piano piano miglioreremo anche dal punto di vista offensivo, spendendo tanto in difesa ovviamente possiamo pagare in attacco. Dalla prossima gara mi auguro di poter fare una partita del genere, migliorando quei due tre punti che potranno essere decisivi". Questo il commento al termine del match di coach Maurizio Buscaglia.

Il tabellino

Bertram Tortona-Gevi Napoli Basket 83-77(24-19; 46-35; 66-55)

Bertram Tortona: Mortellaro ne, Wright 3, Cannon 2, Baldi ne, Tavernelli 4, Filloy 14,Mascolo 7,Severini 6, Daum 11, Cain 11, Macura 25. All. Ramondino.

Gevi Napoli: Zerini 14, McDuffie 10, Matera ne, Vitali 4, Velicka 15, Parks 11, Marini 2, Uglietti, Lombardi 6, Rich 15, Totè, Grassi ne. All.Buscaglia