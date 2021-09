Torneo Campobasso per lo Sport, Capri cede il passo alla Magnolia Basket

Nella semifinale del Torneo Campobasso per lo Sport arriva, per la Blue Lizard Basket Capri, una sconfitta più che prevedibile contro la quotatissima La Molisana Magnolia Campobasso. Club di Serie A1 reduce peraltro dall'ottima prova in Eurocup.

La formazione guidata da coach Sabatelli s’impone sulle campane con il punteggio finale di 66-52. Ma la partita, a dispetto del punteggio finale, è stata molto equilibrata. Soprattutto nella prima frazione di gioco terminata sul 18-18.

Poi è arrivato lo strappo delle padrone di casa che, trascinate dall’americana Parks, hanno allargato il divario a +14 al termine del prima tempo, lo hanno consolidato nel terzo quarto per chiudere 66-52 nella frazione finale.

Per le ragazze di Capri arrivano, in ogni caso, ottime risposte. Nel confronto con una squadra dalla caratura di maggiore hanno saputo contenere l’urto sia a livello di gioco che sul passivo finale. Risposte più chiare sull'effettivo stato della preparazione della Blue Lizard arriveranno oggi nella finale per il 3 e 4 posto del Torneo. In programma il derby regionale contro la Givova Battipaglia.

Di seguito le parole di coach Falbo rilasciate al sito ufficiale del club al termine del match: “Primo banco di prova importante, ottime indicazioni sia nelle individualità che nel collettivo. Tenere testa ad una Squadra di A1 noi che siamo una matricola di A2 ci da una carica di fiducia. Siamo ancora in preparazione, con le ragazze under aggregate da pochi giorni e Dacic arrivata giovedì, il tutto ci fa ben sperare. Un plauso a tutte per intensità, concentrazione e impegno”.

La Molisana Magnolia Campobasso-Blue Lizard Basket Capri 66-52. Parziali: 18-18, 39-25; 54-41

La Molisana Magnolia Campobasso: Trimboli 4, Šrot, Del Sole, Egwoh 2, Amatori 2, Quiñonez 3, Togliani 7, Chagas 9, Parks 24, Del Bosco 3, Nicolodi 12, Premasunac. Allenatore: Sabatelli.

Blue Lizard Basket CapriI: Rios 17, Bovenzi 2, Porcu, Panteva 4, Boccalato, Maggi 5, Martines 3, Manfrè 11, Dacic 10. Ne: Prete e Moretti. Allenatore: Falbo.

Arbitri: Palazzo e Guarino (Campobasso).