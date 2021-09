Torneo Campobasso per lo Sport, beffa per Capri: Battipaglia vince nel finale

Finisce con l’amaro in bocca il Torneo Campobasso per lo Sport per la Blue Lizard Baskt Capri. La squadra di coach Falbo, infatti, pur disputando una grande partita, peraltro condotta in testa per tre quarti di gara subisce il ritorno di Battipaglia e viene beffate sulla sirena. Finisce 58 e 56. A Capri non bastano i tabellini in doppia cifra di Rios 16 punti e Manfrè 10 punti per portare a casa la vittoria.

Al termine del match il commento di coach Falbo rilasciato al sito ufficiale del club: “Giocare contro Battipaglia è ormai un classico anche se abbiamo sempre giocato con la loro seconda squadra in b. Partita dai due volti oggi: abbiamo condotto per i primi due quarti, toccano anche un più quindici e andando al riposo avanti di dodici lunghezze".

E ancora: "Ad inizio terzo quarto la botta al naso subita da Dacic ci ha tolto una pedina importante. Da quel momento ci siamo smarriti, perdendo lucidità e fluidità nel gioco d’attacco permettendo così a Battipaglia di recuperare e vincere la gara".

Positivo nel complesso la partecipazione di Capri alla competizione: "Credo che l’analisi del torneo sia comunque positiva, le gare servivano per capire quale poteva essere il nostro livello e possiamo giocarcela, almeno per i nostri obiettivi”.

Blue Lizard Basket Capri-Givova Minibasket Battipaglia 56-58 Parziali: 19-11, 32-20; 47-43

Blue Lizard Basket Capri: Rios 16, Bovenzi 2, Porcu 2, Panteva 4, Boccalato 7, Maggi 9, Martines, Manfrè 10, Dacic 6. Non entrati: Moretti e Prete. Allenatore: Falbo.

Givova Minibasket Battipagli: Chiapperino 3, Seka 10, Feoli, Montani 1, Potolicchio 23, Milani 5, Catarozzo, Dione 9, De Feo 4, Susca 3, Santoli. Ne: Chiovato. Allenatore: Maslarinos.