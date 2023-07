Basket, colpo Napoli: ingaggiata l'ala croata di 213 cm Tomislav Zubcic

Colpo di mercato del Napoli Basket che annuncia l'ingaggio dell'esperta ala grande croata Tomislav Zubcic. Il 33enne, che nell'ultima stagione ha giocato in Inghilterra con i London Lions, ha sottoscritto un accordo annuale con il club partenopeo.

“Con l’arrivo di Zub?i? abbiamo aggiunto alla squadra un giocatore di grande esperienza nel posto 4. Tomislav possiede un alto IQ, ed è un range di tiro molto importante. La sua struttura di giocatore di 213 cm molto versatile ci permetterà di affrontare diverse proposte offensive", dichiara il responsabile dell'area tecnico sportiva azzurra Pedro Llompart.

“Sono entusiasta di arrivare al Napoli Basket e sono oltretutto felice della mia nuova avventura! Sono grato per questa opportunità di poter lavorare con l’allenatore Igor Mili?i?. Insieme, raggiungeremo nuovi traguardi per il Napoli Basket! Napoli è una grande città, con una ricca storia ed una cultura importante. Sono contento di poterla chiamare la mia nuova casa. Agli appassionati tifosi del Napoli Basket dico che sono onorato di giocare per voi in questa stagione. Facciamo la storia insieme! Forza Napoli!”, sono le prime parole di Zubicic da nuovo giocatore della Gevi.

La scheda di Zubcic

La carriera sportiva di Zubicic, classe 1990, ha origine nel Cibona Zagabria dove gioca dal 2008 al 2013, vincendo tre titoli Nazionali e una Coppa di Croazia. Nel 2012 Zub?i? è stato selezionato dai Toronto Raptors nel Draft NBA con la scelta assoluta numero 56. Si trasferisce l’anno successivo in Lituania dove gioca con il Rytas Vilnius. Ma subito dopo fa il suo ritorno in patria con il Cedevita dove, nelle stagioni 2013/14 e 2014/15, vince altri due campionati nazionali, e due Coppe di Croazia. Nel 2015/16 Zub?i? gioca negli Usa con gli Oklahoma City Blue nel campionato NBA D-League con ottimi risultati. Torna in Europa giocando nelle due successive stagioni in Russia con l’Avtodor Saratov e con il Novgorod Russia, ed in Turchia con il Trabzonspor.

Nel campionato 2017/18 gioca in Germania con il Telekom Basket Bonn con la media di 14,1 punti a partita. Nella successiva stagione partecipa al campionato bosniaco con l’Igokea (19,0 punti), e nella seconda parte gioca in Spagna con il Manresa (10,4 punti). Torna in Russia nel 2019/20 con l’Enisey Krasnojarks dove termina il campionato con la media di 15,5 a partita, prima di trasferirsi nelle due successive stagioni in Turchia con il Tofas Bursa con la media di 13,5 e 12,8 punti a gara. Mentre in Champions League nei due anni con il Bursa ha ottenuto la media di 16,0 e 11,9 punti di media a gara. Nella stagione appena conclusa ha giocato in Inghilterra con i London Lions con 12,0 punti di media in campionato, e con la media di 13,4 punti in EuroCup.

Zub?i? ha giocato in tutte le rappresentative giovanili della Croazia under 16,18,19 e 20, ed ha ottenuto il bronzo con l'under 18 agli Europei, e con l’under 19 ai mondiali del 2009. Dal 2017 gioca nella nazionale maggiore.