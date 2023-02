Napoli Basket, Wimbush è arrivato in città: il messaggio per i tifosi | VIDEO

Primo giorno napoletano per Thomas Wimbush. Il neo acquisto della Gevi è sbarcato in città per immergersi nella sua nuova avventura all'ombra del Vesuvio dopo quella in Russia con lo Zenit San Pietroburgo.

L'atleta americano ha sostenuto le consuete visite mediche con il responsabile dello staff medico azzurro, il dott. Nino D’Alicandro e, successivamente, si è recato al PalaBarbuto per i test atletici con il preparatore fisico Giacomo Sorrentino.

Nella giornata di martedì Wimbush sosterrà il primo allenamento con la squadra agli ordini di coach Cesare Pancotto.

"Sono molto contento di essere qui", le prime parole dell'ala grande statunitense in un video pubblicato dal Napoli Basket sui propri canali social ufficiali.