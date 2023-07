Nuovo tassello nel mosaico del Napoli Basket: sotto canestro arriva Tariq Owens

Il Napoli Basket inserisce un altro tassello nel suo mosaico. Dopo l'annuncio dell'arrivo dell'ala grande croata Tomislav Zubcic, il club partenopeo ufficializza anche l'ingaggio del centro titolare, l'americano Tariq Owens, famoso per le sue spettacolari schiacciate e stoppate e per il suo atletismo, reduce da una buonissima stagione a Varese prima di disputare la Nba Summer League con i Memphis Grizzlies.

“Tariq è un giocatore molto verticale, che può correre il campo. Ha le caratteristiche perfette per le proposte di gioco del nostro allenatore. Inoltre ha esperienza maturata nel nostro campionato e pensiamo sia molto complementare sia con Zub?i?, che con Lever", è il commento di Pedro Llompart, responsabile dell'area tecnico sportiva della Gevi.

“Sono davvero grato di tornare a giocare in Italia per un club ambizioso come il Napoli Basket, ed in un città straordinaria come Napoli. Non vedo l’ora di arrivare e conoscere l’ambiente e la tifoseria”, sono le prime parole da nuovo giocatore azzurro di Tariq Owens.

La scheda di Owens

Classe 1995, 208 cm, Tariq Owens si avvicina alla pallacanestro con la high school e approda alla University of Tennessee; qui trascorre solo un anno trasferendosi successivamente alla St. John’s University, squadra dove trova più spazio e dove inizia a mettere in mostra tutte le sue qualità che lo portano, nella stagione 2018-2019, alla Texas Tech University. Con la maglia dei Red Raiders disputa 38 partite (8.7 punti, 5.8 rimbalzi e 2.4 stoppate a partita,) e raggiunge la finale NCAA nel 2019, persa poi contro Virginia.

Terminato il percorso collegiale, entra nell’orbita dei Phoenix Suns che gli offrono un Exhibit 10, e lo inseriscono nel roster della squadra affiliata di G-League, la Northern Arizona Suns, dove mette a referto 10.4 punti, 7 rimbalzi, 1.3 assist e 1.4 stoppata di media in 40 partite disputate. Numeri positivi che convincono la franchigia dell’Arizona ad offrirgli un contratto grazie al quale fa il suo esordio in NBA dove disputa 3 partite nel febbraio del 2020. La stagione successiva rimane in G-League giocando per i Long Island Nets (8.6 punti, 3 rimbalzi e 1.4 stoppate ad allacciata di scarpe). Nell’ultima stagione arriva in Italia giocando un ottimo campionato con la Pallacanestro Varese con la media di 9,6 punti, 6,9 rimbalzi, e 1,4 stoppate a partita.