Napoli Basket, Tariq Owens: "La squadra ha tanta voglia di lavorare. Abbiamo un grandissimo coach"

"Nello sport tutto è possibile se c'è rispetto per il gioco, passione e duro lavoro. Io ho trovato queste componenti nella squadra. E' un gruppo che ha tanta voglia di lavorare. Abbiamo un grandissimo coach e seguendo questi principi c'è la possibilità di fare bene. Non si sa il futuro cosa riserverà, ma sono sicuro che metteremo il massimo impegno e sforzo per riuscirci". Così il pivot della Gevi Napoli Basket Tariq Owens, in occasione del media day al PalaBarbuto, ha parlato delle sue prime impressioni sul gruppo azzurro dopo l'inizio della preparazione e degli obiettivi della squadra.