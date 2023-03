Basket, parla l'ex Rajola: "Napoli e la società meritano di restare in A1"

"Speriamo in un buon risultato domenica a Reggio Emilia. Napoli e la società meritano sicuramente di restare in A1. Sono stato allenato da Cesare Pancotto, ho un ottimo rapporto con lui, e mi auguro che il risultato sia quello sperato da tutti". Così l'ex playmaker azzurro Stefano Rajola, oggi coach di Chieti, ha parlato nel momento della Gevi Napoli Basket nel corso della trasmissione "Small Ball", in onda sulla pagina Facebook "La Napoli bene" e sul canale Youtube "IlNapulegno1926".

L'ex azzurro ha parlato della lotta salvezza in Serie A1, che vede coinvolta la squadra di coach Pancotto: "Il livello tecnico in A1 sta crescendo. All’inizio ci sono state un po’ di difficoltà, quando cambi gli americani non è facile e devi poi riaggiustarti. Ora mi sembra che Napoli si sia riaggiustata, il problema è che il livello generale, con due retrocessioni, anche nelle zone basse della classifica è molto competitivo. Abbiamo visto Brescia, ad esempio, vincere la Coppa Italia. A parte le prime tre/quattro, ci sono 10/12 squadre quasi dello stesso livello. Due vittorie in più possono portarti ai play off, due vittorie in meno possono portati a retrocedere e sarebbe un dramma sportivo, perché oggi c’è un abisso tra A1 e A2".

Rajola è stato anche protagonista di un momento amarcord con l'ex compagno di squadra John Turner, con il quale ha ricordato la storica promozione in A1 nel giugno 2002 con la Di Nola Napoli conquistata proprio sul campo di Reggio Emilia, prossima avversaria della Gevi Napoli domenica in campionato.