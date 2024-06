Napoli Basket, Sokolowski saluta e firma con Sassari: arriva l'annuncio ufficiale

Dopo una stagione da protagonista vissuta all'ombra del Vesuvio, Michal Sokolowski lascia la GeVi Napoli Basket e firma con la Dinamo Banco di Sardegna Sassari.

Ad ufficializzare il 'colpo' di mercato è stato lo stesso club isolano: “Giocatore su cui abbiamo puntato immediatamente, non è stato facile, ha disputato una grande stagione con Napoli, siamo orgogliosi che abbia scelto Sassari e che possa essere un perno su cui ricostruire il gruppo. Ha dimostrato eccellenti doti durante la sua carriera sui due lati del campo, abbiamo condiviso appieno la scelta con il coach, penso si sposi estremamente bene con l’idea di basket di Nenad Markovic”, sono state le parole del gm sassarese Federico Pasquini.

Intanto nei giorni scorsi anche Tomislav Zubcic, con un post su Instagram, ha di fatto anticipato il suo addio alla squadra azzurra: "Grazie Napoli per aver abbracciato me e la mia famiglia come se fossimo uno dei tuoi. Voglio davvero ringraziare tutti i sostenitori per l’amore che ho ricevuto dentro e fuori dal campo. Siete il cuore del basket Napoli. E a nostra figlia Vittoria, grazie per averci legati per sempre al Napoli. Tu sei la nostra vera vittoria".