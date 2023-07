Serir B 23/24: La Geko parte da Treviglio, la Pall. Montecatini prima ospite al PalaPuca

L’esordio di Treviglio, tana del Brianza Casa Basket, era stato rivelato in anteprima nella giornata di ieri, oggi invece la Lega Nazionale Pallacanestro ha pubblicato l’intero calendario per la stagione 2023-24 della Serie B, una stagione lunga ed impegnativa (18 squadre per girone, 34 partite di regular season, 6 turni infrasettimanali) che si aprirà sabato 30 settembre e si chiuderà il 28 aprile 2024.

La Geko debutterà in casa l’8 ottobre ospitando la Pallacanestro Montecatini, poi subito il derby con Avellino da giocare ancora al PalaPuca (11 ottobre, di mercoledì).

Il calendario, fitto di impegni, prevede anche un turno prenatalizio (sabato 23 dicembre) in cui i santantimesi saranno di scena a Caserta. Ultima giornata ad Omegna.

Il commento di coach Marco Gandini: “Andiamo incontro ad un campionato che oltre ad essere molto competitivo, ce lo dicono i nomi dei giocatori e degli allenatori oltre che il prestigio delle piazze in gioco, sarà anche molto equilibrato. Il nostro inizio, con le trasferte di Treviglio e Livorno e le due partite in casa con Pallacanestro Montecatini e Avellino, potrà subito dirci qualcosa su chi siamo e dove possiamo arrivare, ma la stagione sarà lunghissima e sarà importante avere continuità. Torniamo ad una formula “normale” dopo le corse frenetiche dello scorso campionato, ma è chiaro che sarà chiesto a tutti uno step di adeguamento ad un nuovo livello di competizione, per un torneo che prevede trasferte lunghe e che metterà a confronto diversi modi di giocare la pallacanestro che fino allo scorso anno contraddistinguevano i vari gironi. Sono sicuro che tante partite saranno decise dai dettagli e che ogni vittoria esterna potrà avere un valore enorme: noi. siamo tutti carichi e spero presto di vedere lo stesso entusiasmo sugli spalti del nostro palazzetto, quest’anno il fattore campo sarà importantissimo”.

Il Calendario della GEKO

1^ giornata (30 settembre – 14 gennaio)

Lissone Interni Brianza Casa Basket – Geko Sant’Antimo

2^ giornata (8 ottobre – 21 gennaio)

Geko Sant’Antimo – Pallacanestro Montecatini

3^ giornata (11 ottobre – 24 gennaio)

Geko Sant’Antimo- DelFes Avellino

4^ giornata (15 ottobre – 28 gennaio)

Unicusano Pielle Livorno – Geko Sant’Antimo

5^ giornata (22 ottobre – 4 febbraio)

Geko Sant’Antimo – Lars Virtus Arechi Salerno

6^ giornata (29 ottobre – 11 febbraio)

Logiman Pall. Crema – Geko Sant’Antimo)

7^ giornata (1 novembre – 14 febbraio)

Geko Sant’Antimo-Kienergia Rieti

8^ giornata (5 novembre – 18 febbraio)

Solbat Piombino – Geko Sant’Antimo

9^giornata (12 novembre – 25 febbraio)

Maurelli Group Libertas Livorno- Geko Sant’Antimo

10^ giornata (19 novembre – 3 marzo)

Geko Sant’Antimo – Legnano Knights

11^ giornata (26 novembre – 10 marzo)

Geko Sant’Antimo – Bakery Basket Piacenza

12^ giornata (3 dicembre – 24 marzo)

Pall. Fiorenzuola 1972 – Geko Sant’Antimo

13^ giornata (6 dicembre – 27 marzo)

Geko Sant’Antimo – Fabo Herons Montecatini

14^ giornata (9 dicembre – 31 marzo)

Rimadesio Desio – Geko Sant’Antimo

15^ giornata (17 dicembre – 6 aprile)

Geko Sant’Antimo – BPC Virtus Cassino

16^ giornata (23 dicembre – 14 aprile)

Ble Decò Juvecaserta – Geko Sant’Antimo

17^ giornata (7 gennaio – 28 aprile)

Geko Sant’Antimo – Paffoni Fulgor Omegna