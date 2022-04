Serie B: Nulla da fare per il Forio Basket, netta sconfitta ad Agrigento

Altra sconfitta per il Forio Basket che cade in casa della Fortitudo Agrigento.

Partita che viene subito sbloccata dalla Moncada Energy Agrigento che, alla prima azione, trova dopo pochi secondi un tiro da tre. La squadra di casa, prima in classifica, tiene bene in difesa riuscendo ad arginare Forio che, costretta a tiri difficili, non riesce a trovare punti nella prima metà del primo quarto. Agrigento inizia a trovare la via del canestro, con buone percentuali sia dalla lunga distanza che dal pitturato. Forio invece non riesce a ingranare nella fase offensiva. Il primo quarto si chiude 19-4.

Forio approccia al secondo quarto in modo diverso, trovando nel primo minuto due canestri e riuscendo a contenere l’attacco avversario, costringendo a tiri difficili, palle perse e passaggi sbagliati. Dopo metà quarto il punteggio è di 28-12. Gli ultimi tre minuti iniziano a mostrare un po’ più di equilibrio fra le due formazioni, con Forio che riesce ad arginare un po’ di più l’attacco dei padroni di casa e, allo stesso tempo, con un buon giro palla a trovare qualche canestro in più rispetto al primo quarto. Buona prestazione offensiva, in questa fase, di Orsini e Caceres. Il punteggio al termine del secondo quarto è di 35-20 con la squadra siciliana che riesce a tenere sempre a debita distanza Forio.

Si ritorna in campo dopo la pausa lunga con Forio che deve cercare di recuperare lo svantaggio. Agrigento però è brava a non concedersi distrazioni nonostante il punteggio favorevole. Forio tenta di arginare gli avversari, che però tirano con ottime percentuali da tre punti. È proprio il tiro da tre invece che manca alla squadra isolana, che realizza le prime triple con Milosevic proprio durante il terzo quarto. Bravo Caceres nel pitturato che nonostante le marcature avversarie riesce a trovare punti importanti. Agrigento si allunga nel punteggio, con Forio che non riesce a strappare punti agli avversari per cercare la rimonta. Il terzo quarto si chiude con il punteggio di 56-36.

Non cambia l’inerzia della gara durante l’ultimo quarto, con Agrigento che nonostante la consapevolezza del punteggio favorevole gioca in modo attento gli ultimi dieci minuti continuando a non concedere tiri facili a Forio e continuando, in fase offensiva, a tirare con ottime percentuali. Durante gli ultimi minuti la squadra isolana non riesce a trovare punti, permettendo ad Agrigento di allungare il gap tra le due formazioni.

Moncada Energy Agrigento - Forio Basket 1977 73-47 (19-4, 16-16, 21-16, 17-11)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Grande 22 (3/4, 4/6), Andrea Lo biondo 18 (7/8, 1/3), Albano Chiarastella 9 (3/6, 1/4), Sadio soumalia Traore 7 (3/3, 0/0), Santiago Bruno 6 (0/1, 2/7), Giuseppe Cuffaro 5 (0/2, 1/3), Nicolas Mayer 4 (2/2, 0/2), Nicolas Morici 2 (1/2, 0/2), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0), Cosimo Costi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 13 - Rimbalzi: 36 4 + 32 (Andrea Lo biondo 11) - Assist: 12 (Alessandro Grande 4)

Forio Basket 1977: Damir Hadzic 11 (5/10, 0/3), Jakov Milosevic 11 (2/4, 2/6), Simone Orsini 8 (3/5, 0/3), Juan manuel Caceres 8 (3/4, 0/0), Francesco Ciarpella 4 (1/3, 0/3), Marco antonio Iannello 3 (1/1, 0/4), Andrea Antonaci 2 (1/5, 0/0), Shadi Nafea 0 (0/0, 0/0), Domenico Capezza 0 (0/0, 0/0), Andrea Iacono 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 15 - Rimbalzi: 28 4 + 24 (Francesco Ciarpella 8) - Assist: 3 (Damir Hadzic, Juan manuel Caceres, Francesco Ciarpella 1)