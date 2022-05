Serie B: La Virtus Pozzuoli con grande cuore batte Bisceglie ed è salva

Squadra in casa

La Virtus Bava Pozzuoli è salva. La vittoria sofferta e meritata contro i Lions Basket Bisceglie è stata molto tirata fino alla fine con i gialloblù che hanno trovato la tripla di Potì e il canestro di Morgillo nell’ultimo minuto che hanno regalato la permanenza ai flegrei in serie B.

Un successo dove hanno brillato Morgillo (21 punti e 17 rimbalzi), Potì e Gaye. Ma nel complesso è stato il gruppo che ci ha messo il cuore per avere la meglio sull’ostica Bisceglie. Pozzuoli parte bene con Morgillo sugli scudi e trova con una tripla di Caresta sulla sirena il +8 al 10′ (19-11). Poi, i gialloblù hanno un momento di black out e si fanno recuperare con Bisceglie che macina gioco e punti (29-40 al 20′). Nel terzo parziale Pozzuoli entra sul parquet con un piglio diverso con due triple di Gaye e con Morgillo che sotto i tabelloni cattura una caterva di rimbalzi. Parziale di 15-3 e i flegrei si riportano avanti al 25′ (44-43). Poi, Bisceglie ha una reazione veemente che gli consente di chiudere avanti al 30′ (50-53). Nell’ultimo parziale i pugliesi cercano di aumentare il vantaggio. Pozzuoli però è lì e riesce a rosicchiare punti e ad impattare. Poi, il finale già descritto con Potì e Morgillo. Finisce 76-72. Poi, è festa salvezza per i gialloblù.

VIRTUS BAVA POZZUOLI-LIONS BASKET BISCEGLIE 76-72

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Gaye 10, Mehmedoviq 6, Gallo 7, Potì 14, Sequani ne, Thiam 8, Caresta 5, Murabito 1, Morgillo 21, Longobardi 4. All. Tagliaferri

LIONS BASKET BISCEGLIE: Giannini 7, Dip 7, Dri 10, Enihe 7, Mastrodonato ne, Giunta 12, Vavoli 8, Provaroni ne, Fontana 10, Dron 3, Seck 8. All. Nunzi