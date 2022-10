Serie B: La Geko torna al PalaPuca nel derby contro Pozzuoli

L’emozione della prima…alla quarta giornata. Il parquet del PalaPuca è stato ripristinato in tempi record e la Geko potrà dunque esordire ufficialmente su suo campo sei settimane dopo il debutto di Supercoppa del 10 settembre scorso. Anche in quel caso di fronte c’era Pozzuoli, ma sarebbe un errore affrontare i flegrei sul ricordo di quell’88-58. La Virtus è infatti una squadra giovane che nel frattempo ha inserito un bomber d’esperienza come Sirakov e che fin qui in campionato se l’è giocata fino alla fine sia a Taranto che con la capolista Avellino, perdendo male solo a Monopoli domenica scorsa. Proprio la guardia bulgara, che questo campionato lo conosce come le sue tasche, è il miglior marcatore gialloblù con 10.3 punti di media, seguono gli altri “veterani” Thiam (9 e 6.3 rimbalzi), Cucco (8 + 4 assist) e Mehmedoviq (8 punti e 8.3 rimbalzi) con l’incursione del tiratore Venier, ala tiratrice classe 2003 che sta segnando 8 punti di media con il 40% dall’arco. Ha minuti e responsabilità sotto canestro anche il muscolare Tamani (5 punti e 7 rimbalzi in poco più di 20’ d’impiego) e ha avuto un buon impatto anche il play Cagnacci.



Qui Geko – Esce da una buona settimana di lavoro la formazione di coach Gandini, che si è allenata duramente sul parquet del PalaPuca per preparare il derby con Pozzuoli. L’obiettivo è quello di tornare in carreggiata dopo la sbandata di Taranto.“Siamo reduci da una sconfitta che ancora ci rode per come è venuta – dice Fabio Montanari, play-guardia della Geko – ma che non ha intaccato la consapevolezza che abbiamo acquisito tra Coppa e campionato, questo è un gruppo solido che ha dimostrato di sapersi compattare nelle difficoltà e di poter affrontare a testa alta chiunque. Un gruppo in cui tra l’altro mi sono trovato subito a mio agio sia in campo che fuori. Pozzuoli? E’ una squadra giovane, dovremo fronteggiare la loro energia provando poi a fare la nostra pallacanestro. Per noi sarà l’esordio al PalaPuca e ci teniamo tanto a far bene davanti ai nostri tifosi”



Si gioca al PalaPuca domani alle 18. Arbitreranno i Signori