Serie B: La Geko si rituffa nel campionato ospitando la White Wise Monopoli

Riprende dopo la sosta per la Coppa Italia il campionato di Serie B Old Wild West, e la 23^ giornata prevede per la Geko la sfida alla White Wise Monopoli. Sarebbe una gara interna, di fatto per il protrarsi dei lavori al PalaPuca si giocherà al PalaBarbuto di viale Giochi del Mediterraneo, a Fuorigrotta, sul campo del Napoli Basket.

Per i santantimesi, reduci dalla sconfitta di Ruvo di Puglia, si tratta di una partita da vincere a tutti i costi per difendere il 4° posto, ma non sarà sicuramente facile imporsi su una Monopoli che in quest’ultima fase della stagione si giocherà tutte le sue carte per agganciare il treno degli spareggi. All’andata la Geko si impose al fotofinish con un canestro realizzato da Marco Mennella sulla sirena, e quella fu probabilmente la vittoria della svolta per Cantone e compagni che inanellarono poi una striscia di successi che li portò a ridosso delle prime posizioni. La White Wise però nel frattempo ha cambiato pelle con il ritorno del figliol prodigo Laquintana, bomber che aveva iniziato la stagione a Salerno, e con l’arrivo del lungo Biordi, giocatore solido che era alla Fortitudo in A2 e che prima della pausa ha segnato 17 punti nel match perso in volata con Bisceglie. Il miglior marcatore resta comunque il play Ballabio (16.3 punti con il 41% dall’arco), e in doppia cifra costante va anche l’ala Nicola Bastone, giocatore di energia da 12.4 punti e 5.5 rimbalzi a sera. Nel cuore dell’area, l’ex di turno Jacopo Ragusa che sta mettendo insieme cifre importanti (8.5 punti e 6.5 rimbalzi). In panchina coach Giorgio Salvemini, reintegrato in settimana dopo che era stato esonerato due mesi fa circa e sostituito da Massimo Friso.

Qui Geko – La pausa ha sicuramente giovato al gruppo verde-blù, stritolato negli ultimi tempi da acciacchi ed infortuni, anche se l’emergenza campo ha costretto i ragazzi ad allenarsi prima a Monterusciello e poi a Fuorigrotta, dove si giocherà domani sera. “Chiaro che io come tutti i miei compagni avremmo preferito giocare al PalaPuca, e rivivevere le emozioni forti che ci ha regalato il nostro pubblico nel derby con Caserta – dice Roberto Maggio – questo però è un campo che per me ha un valore speciale, ho qui tanti ricordi bellissimi (la vittoria del campionato con il Cuore Basket nel 2017 ndr) e spero davvero che da Sant’Antimo venga a vederci e sostenerci tanta gente anche perché affrontiamo una sfida difficile e la loro spinta sarebbe importantissima. Monopoli ha appena cambiato allenatore e come spesso accade in questi casi avrà motivazioni supplementari, noi però in questo finale di stagione vogliamo difendere la nostra posizione e perché no, provare a migliorarla. Vogliamo i playoff, sappiamo di essere padroni del nostro destino ma anche di non poterci permettere passi falsi perché ci sarà sempre meno tempo per rimediare. In settimana abbiamo lavorato bene, proveremo a giocare il nostro basket, ad essere aggressivi e a limitare i loro punti di forza”.

L’Appuntamento – Si gioca al PalaBarbuto di viale Giochi del Mediterraneo, a Napoli, domani (sabato) alle 20:30. Arbitreranno il Signor Francesco Venturini di Lucca e la Signora Irene Frosolini di Grosseto. Ingresso gratuito, la gara sarà visibile per gli abbonati in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass.