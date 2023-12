Serie B: la Geko in campo a Desio alla ricerca della continuità

Neanche il tempo per godersi il successo sulla capolista di mercoledì sera, ed è già tempo di tornare in campo per la Geko. Settanta ore precise tra la fine del match con gli Herons di coach Barsotti, e la palla a due di domani sera al PalaDesio, dove Cantone e compagni sfideranno l’Aurora per la 14^ giornata del campionato di Serie B Nazionale.

La formazione lombarda ha 10 punti in classifica, otto dei quali conquistati nelle prime 6 giornate con una partenza lanciata, ed è reduce da una brutta sconfitta rimediata mercoledì sera nel derby di Cremona. Coach Gallazzi ha un gruppo formato da giovani interessanti e veterani di spessore: l’asse portante è formata dalla guardia Sodero, miglior marcatore del gruppo con 15.3 punti di media (con 4 rimbalzi e 3.1 assist) e dall’ala-pivot Maspero (10.8 punti a sera), ma è preziosissimo anche il contributo del centro Giarelli (11.7 punti e 5.3 rimbalzi) e della guardia Baldini. Determinante in più occasioni anche il giovane Valsecchi, che produce 8.7 punti in circa 20’ di utilizzo medio.

Qui Geko – La bella vittoria sulla Herons ha decisamente ricaricato l’ambiente Geko, la squadra partirà domattina alla volta di Milano e poi domani sera scenderà in campo al PalaDesio, che con i suoi 6700 posti a sedere è l’impianto più grande del Girone. “Con Montecatini abbiamo dato segnali importanti in termini di orgoglio e attaccamento, e anche tecnici perché si è giocato ad ottimi livelli – dice coach Marco Gandini – ora però dobbiamo confermarci in trasferta per trovare continuità e per poter continuare a crescere. In questo stranissimo campionato abbiamo battuto tre delle prime quattro della classifica (Gema, Pielle e Herons ndr), volendo fare un parallelo ciclistico direi che andiamo bene nelle grandi classiche ma dobbiamo ancora trovare il passo giusto per una corsa a tappe come è questo torneo di B Nazionale”.



L’Appuntamento – Si gioca al PalaDesio di largo Atleti Azzurri d’Italia, a Desio (MB), domani alle 20:30. Arbitreranno i Signori Marco Guarino di Campobasso e Francesco Cattani di Cittaducale RI). La gara sarà trasmessa in live streaming per gli abbonati su LNP Pass.