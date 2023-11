Serie B: la Geko attesa da un'altra trasferta. Ad attendere Sant'antimo c'è la Libertas Livorno

Ancora una trasferta per la Geko, attesa domenica sera a Livorno dalla Libertas targata Akern per la 9^ giornata del campionato di Serie B Nazionale. Match delicato per i santantimesi, reduci da una brutta sconfitta subita in quel di Piombino e ancora alla ricerca di una propria dimensione in trasferta. I labronici invece vivono un ottimo momento, dopo un inizio di stagione difficile hanno inanellato tre vittorie consecutive tornando in quota, e nell’ultimo turno hanno strapazzato a domicilio il Brianza Basket rifilandole 37 punti di scarto. Solida ed esperta la squadra di coach Andreazza, tra le protagoniste annunciate di questo torneo dopo l’ottimo campionato 2022-23. Della rosa che aveva conquistato il primo posto in regular season lo scorso anno sono rimasti in 7, un nucleo collaudato cui sono stati aggiunti i lunghi Tozzi e Buca (la torrre del torneo dall’alto dei suoi 216 cm) e il play olandese Leon Williams. Il miglior marcatore degli amaranto è la guardia-ala Jacopo Lucarelli, che segna 14.1 punti di media ed è capace di sfuriate importanti. In doppia cifra va costantemente anche l’atipico Fratto, che aggiunge 8.9 rimbalzi ai suoi 12.5 punti realizzati di media, ma sono pericolosissimi anche l’eclettico Tozzi, il tiratore Saccaggi e il pivot Fantoni, giocatori con trascorsi importanti in categoria superiore.

Qui Geko – Si torna a Livorno dunque, dove la Geko ha raccolto finora la sua unica vittoria esterna della stagione. Era il 15 ottobre, di fronte c’era la Pielle attuale capolista, e i santantimesi espugnarono il PalaMacchia con una grande prestazione corale. Da allora però, lontano dal PalaPuca Cantone e compagni hanno rimediato due sconfitte pesantissime (a Crema e a Piombino) che vanno riscattate con una prestazione importante. “Siamo giocatori orgogliosi, a nessuno di noi è piaciuto perdere in quel modo a Crema e a Piombino e abbiamo tutti voglia di riscattarci, di dimostrare di essere una squadra competitiva – dice Guido Scali -. Possiamo farlo mantenendo alta la concentrazione in campo, visto che questo campionato strano e difficile non perdona nessuna distrazione e noi lo sappiamo bene. Dovremo eseguire il piano partita e fare le cose su cui abbiamo lavorato in settimana con il coach. Livorno? E’ una squadra forte, costruita sull’ossatura della passata stagione quando avevano fatto molto bene. Hanno giocatori importanti, tanta esperienza, ed un coach che conosco bene per averlo avuto ad Omegna. In più giocano su un campo bello caldo, dove troveremo 2000 persone ad aspettarci”.



L’Appuntamento – Si gioca al PalaMacchia di via Allende, a Livorno, domani alle ore 18:00. Arbitreranno i Signori Fabrizio Suriano di Settimo Torinese (TO) e Filippo Giovagnini di Torino. La gara sarà trasmessa in live streaming per gli abbonati su LNP Pass.