Serie B: Derby campano al PalaPuca. La Geko Sant'Antimo ospita la Virtus Arechi Salerno

Un derby che nasconde mille insidie in coda ad un Girone d?Andata eccezionale. La Geko aspetta la Virtus Salerno al PalaPuca per un match che potrebbe consolidarla nei piani altissimi della classifica, ma con la consapevolezza che contro Laquintana e compagni, reduci da due vittorie nei derby con Avellino e Caserta, servirà un?altra prestazione di qualità e quantità. I blaugrana, guidati da circa un mese e mezzo da coach Ciccio Ponticiello, arriveranno a Sant?Antimo senza Riccardo Bottioni, infortunatosi in settimana, ma possono contare su una batteria di esterni di grande talento con il capocannoniere del girone Laquintana (18.9 punti di media), l?ala fac-totum Donadoni (11 punti, 7 rimbalzi e 2 assist) e il tiratore Moffa (19 nelle ultime due vittorie, 49% dall?arco in stagione). Talento e esperienza sono ben ripartite anche sotto i tabelloni, con una rotazione che può contare sul tiro di Rinaldi, sulle qualità di Dario Zucca (14 punti e 6.3 rimbalzi) e sulla fisicità del veterano Birindelli. A completare il roster, giovani di talento con Peluso, Loiq e Capocotta.



Dopo l?impresa di Cassino, una vittoria in rimonta sul un campo difficilissimo, la Geko torna dunque al, dove prima di Natale era arrivato il primo ko interno della stagione per mano della. ?Con la vittoria di Cassino abbiamo scacciato la frustrazione per lo stop conche ci aveva un po? accompagnato per tutta la sosta, non avevamo avuto la possibilità di smaltirla in campo ? dice capitan, uno dei 3 ex di turno sul fronte santantimese con Maggio e Mennella -. Ora però dobbiamo dare continuità a quel successo prezioso, continuare il nostro percorso. Con Salerno sarà durissima, loro sono in fiducia dopo la vittoria nel derby con Caserta e arriveranno qui belli carichi. Noi non dovremo farci coinvolgere dalla foga, siamo una squadra che per far bene deve puntare su organizzazione e disciplina. La classifica e il calendario? Onestamente non li guardiamo ancora, al momento pensiamo solo a questo derby con la Virtus Arechi?.