Serie A2 femminile, Capri regge un tempo poi Vigarano dilaga

Squadra in casa Dondi Vigarano

Un’opaca Blue Lizard Capri cade malamente a Vigarano perdendo con uno scarto di 34 punti, 85-51 il finale. La squadra di coach Falbo disputa due quarti alla pari, poi nella ripresa è monologo di Vigarano che spinto dal duo Perini-Cicic vince meritatamente il confronto.

La partita - Avvio di gara nel segno delle locali, con Sorrentino e Sarni a timbrare il 6-0. Rios sblocca le ospiti, ma sono Bovenzi e Manfrè a rimettere il punteggio in equilibrio, sul 9-5. Bovenzi e Martines firmano il sorpasso (11-12), con l’inerzia tutta nelle mani della formazione di coach Falbo. Maggi e Panteva siglano il più quattro, ma Sorrentino e Cicic trovano la via del canestro e impattano a quota 15. L’ultimo acuto è di Rios che firma il 15-16 dopo un quarto.

Nella seconda frazione è Vigarano a partire meglio, piazzando un break di 9-2 che rimette al comando la formazione di Borghi sul 24-18, obbligando la Blue Lizard al minuto di sospensione. Si sblocca Dacic con quattro punti e Capri si rifà sotto, sul 27-24. Continua a regnare l’equilibrio, con Maggi che trova il 2+1 della parità sul 29-29. Cicic e Sarni scavano nuovamente il solco tra le due formazioni, con la straniera di Vigarano che sale in cattedra e infila cinque punti in fila che valgono un break di 10-0 e il 39-29 a metà gara.

Dopo l’intervallo è Bovenzi a mettersi in mostra, siglando cinque punti consecutivi che avvicinano le ospiti. Cicic però continua a essere devastante offensivamente e rimanda a distanza Capri, con il 41-34. Coser dall’arco piazza il più dieci, Manfrè risponde da sotto ma Perini trova il primo canestro di serata per il 46-36. Capri sbanda e Vigarano vola via, con Coser e Capra a timbrare il 53-36. Vigarano preme e con Nezaj e Sorrentino raggiunge addirittura il più venti, sul 60-40. Il 2/2 di Perini sigilla i primi tre quarti sul 62-40.

Nel quarto periodo Vigarano continua a volare, con Capri incapace di opporre resistenza con Sorrentino e Nezaj a firmare un pesante più trentadue, sul 72-40. Il finale serve solo a sancire il punteggio finale.

Il tabellino ufficiale di Pallacanestro Vigarano-Blue Lizard Capri 85-51. Progressione Parziali: 15-16, 39-29, 62-40

Pallacanestro Vigarano: Cicic 23, Sorrentino 21, Perini 8, Coser 6, Sarni 7, Nezaj 11, Dentamaro 2, Bagnoli, Farina 2, De Liso 2, Pepe, Capra 3. All.Sorrentino

Blue Lizard Capri : Rios 7, Bovenzi 11, Maggi 13, Manfrè 5, Dacic 4, Porcu, Panteva 4, Boccalato 2, Martines 5, Moretti ne. All. Falbo