Serie A2 femminile, il covid cancella il match tra Thunder Halley Matelica e Blue Lizard Capri

Slitta ancora una volta il ritorno sul parquet per la Blue Lizard Basket Capri di Coach Falbo. Il club campano, infatti, comunica in una nota di stampa che, a causa di alcuni casi di positività al coronavirus Covid-19, emersi nel gruppo squadra, la partita contro la Halley Thunder Matelica non potrà essere disputata.

Il match tra le due formazioni del Girone Sud del campionato di Serie A2 di basket femminile era in programma sabato 8 gennaio, palla a due alle ore 18, alla Palestra Comunale di Cerreto d'Esi. Il match, valido per la dodicesima giornata del girone di andata, è rinviato a data da destinarsi.

Quello con Matelica è il secondo rinvio consecutivo per la Blue Lizard Capri dopo quello del 18 dicembre contro Civitanova.