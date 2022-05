Serie A2 femminile, Capri spreca il match point: Savona impatta la serie playout

Tre giocatrici in doppia cifra non bastano a Capri per portare a casa gara due playout. La formazione di coach Dalla Libera paga una seconda frazione incolore, in cui Savona con un break di 14-23 ribalta l’inerzia dell’incontro. Nella ripresa le capresi tornano anche a meno uno, ma non riescono mai a trovare il sorpasso e son così costretti alla resa. Si va così a gara tre.

La partita – Zanetti da una parte e Bovenzi dall’altra danno il via alla contesa. Gallo mette avanti Capri, ma è un primo quarto a ritmi decisamente bassi, con Bovenzi che nel finale trova quattro punti in fila per il 9-5.

Nella seconda frazione parte meglio Savona: Sansalone e Pobozy insaccano il sorpasso (10-11), mentre sono Ceccardi e Nezaj a propiziare l’allungo esterno sul 10-17. Dacic e Rios ricuciono il passivo (18-19), ma Dagliano e Zanetti rispondono colpo su colpo firmando il 23-28 all’intervallo.

Dopo la pausa lunga sono Bovenzi e Rios a spingere il nuovo rientro caprese, con la Blue Lizard che si rimette a meno uno sul 31-32. Picasso dall’arco ridà ossigeno alle liguri, mentre Zanetti con due canestri in fila sigla il 33-41. Rios dall’arco prova a tenere aperta la partita, con la terza frazione in archivio sul 36-41.

Nell’ultimo periodo Zanetti e Ceccardi rimettono Savona avanti in doppia cifra, con le capresi costrette al minuto di sospensione sul 36-47. Ceccardi fa più tredici, ma Bovenzi e Gallo decidono il momento migliore per mettersi in evidenza, riportando a meno sei le compagne sul 44-50. Gallo riduce ulteriormente il passivo (49-53 al 38′), ma due canestri in fila di Pobozy mandano i titoli di coda all’incontro. Savona espugna il Pala Barbuto 49-58.

Il tabellino di Blue Lizard Basket Capri – Amatori Pall. Savona 49 – 58 (9-5, 23-28, 36-41, 49-58)

BLUE LIZARD BASKET CAPRI: Farace NE, Rios* 15 (1/13, 4/5), Bovenzi* 14 (2/8, 0/3), Porcu, Panteva* 1 (0/3 da 2), Gallo* 12 (0/1, 4/7), De Rosa NE, Martines 2 (1/1, 0/1), Manfre’ 1 (0/4 da 2), Dacic* 4 (2/8, 0/1)

Allenatore: Dalla Libera G.



Tiri da 2: 6/38 – Tiri da 3: 8/17 – Tiri Liberi: 13/26 – Rimbalzi: 42 4+38 (Dacic 14) – Assist: 5 (Bovenzi 2) – Palle Recuperate: 5 (Rios 2) – Palle Perse: 14 (Bovenzi 3)



AMATORI PALL. SAVONA: Ceccardi 12 (6/7 da 2), Nezaj 3 (1/3, 0/2), Gorini NE, Poletti NE, Dagliano 8 (0/4, 2/6), Sansalone* 4 (2/5, 0/2), Picasso* 3 (0/1, 1/5), Leonardini, Pobozy 12 (5/16, 0/1), Zanetti* 16 (7/13 da 2)

Allenatore: Dagliano R.



Tiri da 2: 21/49 – Tiri da 3: 3/17 – Tiri Liberi: 7/16 – Rimbalzi: 53 8+45 (Pobozy 14) – Assist: 11 (Zanetti 3) – Palle Recuperate: 4 (Sansalone 2) – Palle Perse: 8 (Zanetti 4)