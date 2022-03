Serie A2 femminile, passo falso per Capri: festeggia Matelica

Squadra in casa

Passo falso per la Blue Lizard Basket Capri che, priva di Manfrè, esce sconfitta sul parquet di Matelica. La formazione di coach Falbo dopo un ottimo avvio (16-16 al 10’), subisce il break decisivo nel secondo quarto (23-13) andando a riposo con già dieci lunghezze di scarto. Nella ripresa Matelica scappa subito via rendendo invano il successivo tentativo di rientro caprese. Per Capri top scorer Bovenzi, autrice di 21 punti sul referto finale.

La partita – Parte bene Capri con Bovenzi e Giuseppone a segno per lo 0-5. Gramaccioni e Gonzalez sbloccano Matelica, ma Bovenzi e Gallo insaccano per il 5-10. Michelini e Gonzalez firmano il controsorpasso, ma Giuseppone e Bovenzi rispondono per le rime firmando il 16-16 dopo un quarto.

Nella seconda frazione Bovenzi e Dacic rimettono Capri al comando, ma Stronati e Gramaccioni replicano prontamente per il 26-22. Albanese e Franciolini allungano il margine (30-22), mentre è Albanelli a mettere il più dieci a tabellone sul 32-22. Dacic e Rios provano a contenere il passivo, ma Matelica è in controllo e a metà partita è 39-29.

Dopo l’intervallo è ancora Matelica a dominare la contesa, con un break di 11-2 che spacca la partita ulteriormente con le marchigiane che volano sul 50-31 obbligando Falbo al timeout. Al rientro Aispurua insacca il più ventuno, ma Capri spinta dall’orgoglio prova a ridurre il passivo e con spinta Bovenzi, Panteva e Giuseppone si rifà sotto fino al 53-41 che porta la formazione di casa al minuto di sospensione.

L’ultimo acuto lo trova Gramaccioni, che in lunetta fissa il 54-41 dopo tre periodi. Dacic apre gli ultimi dieci minuti di gioco, ma Zamparini e Gramaccioni piazzano il nuovo allungo con Matelica che sale sul 59-44. Rios e Dacic accorciano nuovamente a metà frazione, poi sale in cattedra una super Bovenzi che piazza il meno dieci (61-51) a meno di cinque minuti dal termine.

E’ però solo un sussulto, prontamente spento dalle padrone di casa: Aispurua torna a colpire come nel primo tempo, poi è il turno di Gonzalez che trova il canestro che di fatto manda i titoli di coda (67-53 al 38’). Il finale serve solo a sancire il risultato: Matelica batte Capri 73-56.

Il tabellino ufficiale di Halley Thunder Matelica - Blue Lizard Basket Capri 73 - 56 (16-16, 39-29, 54-41, 73-56)



HALLEY THUNDER MATELICA: Ridolfi NE, Stronati 3 (1/1 da 3), Albanelli 10 (2/5, 2/6), Ardito, Gramaccioni* 18 (5/12, 2/6), Gonzalez* 11 (4/10, 0/5), Zamparini 3 (0/1, 1/3), Aispurua* 14 (5/9, 1/3), Michelini* 10 (2/5, 2/4), Pallotta*, Franciolini 4 (2/3, 0/1), Offor NE Allenatore: Cutugno O.



Tiri da 2: 20/53 - Tiri da 3: 9/29 - Tiri Liberi: 6/11 - Rimbalzi: 52 19+33 (Aispurua 10) - Assist: 21 (Gramaccioni 8) - Palle Recuperate: 12 (Gonzalez 3) - Palle Perse: 7 (Gramaccioni 3)



BLUE LIZARD BASKET CAPRI: De Rosa NE, Rios* 5 (1/9, 1/4), Bovenzi* 21 (5/8, 3/4), Porcu, Panteva 3 (1/1 da 2), Gallo* 3 (0/2, 1/3), Martines 2 (1/1, 0/2), Manfre' NE, Giuseppone* 8 (4/8, 0/1), Dacic* 14 (6/12 da 2)

Allenatore: Falbo P.



Tiri da 2: 18/41 - Tiri da 3: 5/16 - Tiri Liberi: 5/9 - Rimbalzi: 40 3+37 (Dacic 14) - Assist: 9 (Bovenzi 5) - Palle Recuperate: 6 (Bovenzi 4) - Palle Perse: 20 (Gallo 5)