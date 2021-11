Capri gioca alla pari con Spezia, ma crolla nel quarto decisivo: 75-57 il finale

Squadra in casa

Squadra in casa Spezzina

La Blue Lizard Capri costretta alla resa sul campo di La Spezia. La formazione di coach Falbo gioca trenta minuti alla pari con le quotata avversarie, poi negli ultimi dieci minuti, è un monologo spezzino e la campane devono arrendersi. Il finale è 75-57



La partita – Il botta e risposta tra Cerino e Maggi apre la contesa tra le due formazioni. Cerino e Colognesi firmano il primo break spezzino (7-2), ma Rios risponde prontamente tenendo in scia Capri. La Spezia sfrutta però il buon momento offensivo e nel finale di quarto trova in Templari e Colognesi le protagoniste del 16-10 al suono della prima sirena.

Nel secondo quarto N’Guessan e Manfrè son le prime ad andare a referto, mentre sono Dacic e Maggi a riavvicinare la Blue Lizard sul 20-16. Colognesi ricaccia indietro Capri, ma Dacic e Manfrè continuano a trovare la retina con continuità insaccando il 24-21 che obbliga il coach della Cestistica a chiamare minuto di sospensione. Al rientro sul parquet Dacic e Boccalato firmano il meno uno (26-25), ma il finale è tutto delle liguri che con Cerino e Pini allungano fino al 34-26 a metà partita.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa Capri rientra con la faccia giusta con Rios, Dacic e Maggi protagoniste del break di 7-0 che vale il 34-33. Botta e risposta tra Rios e Cerino, con le due formazioni a rispondersi colpo su colpo. Manfrè prima e Maggi poi impattano il punteggio (41-41), con l’equilibrio che non cambia. Al minuto trenta il tabellone recita 45-45.

Negli ultimi dieci minuti di gioco Zolfanelli spinge subito La Spezia a più cinque, con Capri che prova a ricucire con Manfrè prima e Boccalato poi. A spezzare l’equilibrio è una tripla di Cerino seguita da cinque punti di Castellani che valgono il 62-50. Capri non trova più il canestro, mentre le liguri vanno a referto continuamente e con Zolfanelli e Cerino volano via, sul 69-54. Maggi prova a limitare i danni, ma La Spezia non si ferma e con Castellani sigilla l’incontro sul definitivo 75-57.

Le migliori - Per Capri top scorer Rios con 16, in doppia cifra anche Maggi e Dacic con 14. Per Spezia la Cerino chiude il referto con 22 punti

Il tabellino ufficiale di Cestistica Spezzina-Blue Lizard Capri 75-57. Progressione Parziali: 16-10, 34-26, 45-45, 75-57

Cestistica Spezzina: Colognesi* 6 (2/4 da 2), Templari 4 (2/9, 0/4), Cerino* 22 (2/5, 5/9), Zolfanelli* 7 (2/6, 1/3), Serpellini, Castellani* 17 (7/13, 1/2), Pini 3 (0/2, 1/2), N’Guessan 10 (4/4, 0/2), Meriggi NE, Guzzoni* 4 (1/2 da 2), Ratti NE, Amadei 2 (1/2 da 2). Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 21/48 – Tiri da 3: 8/23 – Tiri Liberi: 9/12 – Rimbalzi: 49 13+36 (Cerino 18) – Assist: 6 (Colognesi 1) – Palle Recuperate: 9 (Serpellini 2) – Palle Perse: 12 (N’Guessan 4)

Blue Lizard Capri: Rios* 16 (6/14, 1/3), Bovenzi*, Porcu, Panteva, Boccalato 5 (1/2, 1/1), Maggi* 14 (4/11 da 2), Gesuele NE, Manfre’* 8 (4/8, 0/1), Moretti NE, Dacic* 14 (6/17 da 2). Allenatore: Falbo P.

Tiri da 2: 21/55 – Tiri da 3: 2/8 – Tiri Liberi: 9/17 – Rimbalzi: 39 8+31 (Dacic 18) – Assist: 10 (Manfre’ 3) – Palle Recuperate: 4 (Rios 2) – Palle Perse: 16 (Rios 4)



Arbitri: Ferrero Regis M., Lenoci A.