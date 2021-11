Serie A2 femminile, il PalaBarbuto porta bene: Capri torna alla vittoria

E’ un sabato sera di festa quello in casa della Blue Lizard Capri, la formazione di coach Falbo, infatti, si aggiudica la volata contro la Basket San Salvatore Selargius e torna a conoscere il dolce sapore della vittoria. E' stata una sfida combattuta, combattutissima, quella del PalaBarbuto di Napoli con Capri che, nonostante la doppia cifra di vantaggio, toccata più volte si è voluta regalare un finale pericoloso, che si è però risolto a favore.

Decisiva, come al solito, la Dacic, autrice di una altra doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra anche Rios e Bovenzi, autrici di 11 e 15 punti personali.

Soddisfatto a fine match coach Falbo: “Partita sofferta ma vinta, era importante per dare un po di serenità all’ambiente e permettere che il progetto casa avanti. Le ragazze hanno dato il massimo ma dobbiamo ricercare la continuità che ci è mancata. Ora bisogna continuare con tranquillità e migliorare partita dopo partita”.

La partita – Avvio di gara nel segno di Dacic, autrice dei primi quattro punti della Blue Lizard. Ceccarelli e Pinna impattano a quota sei, ma la formazione di coach Falbo ha la faccia giusta e con Manfrè, Dacic e Bovenzi allunga sul 16-8 obbligando al timeout coach Fioretto. Cutrupi riavvicina le sarde, ma Capri è in controllo e chiude avanti sul 18-12.

Nel secondo quarto parte meglio Selargius, con Cutrupi e Rosellini a timbrare il meno uno che porta coach Falbo a chiamare minuto di sospensione. Al rientro è Rosellini a salire in cattedra, con la tripla del 22-22. Botta e risposta tra El Habbab e Dacic, ma è Rosellini la protagonista in campo a segno con l’ennesima tripla del 25-27 ospite. Maggi e la solita Dacic firmano il contro sorpasso con la Blue Lizard Basket che va al riposo sul 31-27.

Dopo la pausa lunga è ancora Dacic la prima ad andare a segno, con la Blue Lizard che allunga ulteriormente con Maggi e Bovenzi a spingere le compagne sul massimo vantaggio, sul 39-28. Ceccarelli dalla distanza rimette in scia le ospite (39-31), ma Panteva ristabilisce la doppia cifra di scarto sul 42-32. Mura e Ceccarelli limitano i danni per San Salvatore, che si riavvicina sul 48-43 in chiusura di terza frazione.

Nel quarto finale si parte con il canestro di Rios ma Ceccarelli trova ancora la via del canestro insaccando il meno quattro dalla lunga distanza. A spezzare l’equilibrio è una tripla di Rios, che sale in cattedra nel momento più importante del match. Selargius non molla e con la tripla di El Habbab torna sotto, sul 59-57. Cutrupi in lunetta riduce ancora il gap facendo 1/2 mentre è Dacic ad avere due liberi nell’azione successiva, a quattrodici secondi dalla fine. El Habbab sul 60-58 fallisce il pareggio e Bovenzi fissa il punteggio sul 62-58.

Il tabellino ufficiale di Blue Lizard Capri-San Salvatore Selargius 62-58. Parziali: 18-12, 31-27, 48-43

Blue Lizard Capri: Rios 11, Bovenzi 15, Maggi 9, Manfrè 8, Dacic 14, Porcu, Panteva 5, Boccalato, Gesuele ne, Prete ne, Martines ne, Moretti ne. Allenatore: Falbo

San Salvatore Selargius: Rosellini 15, El Habbab 9, Pinna 2, Cutrupi 12, Ceccarelli 13, Vargiu, Mura 7, Pandori, Valenti, Demetrio Blecic. Allenatore: Fioretto