Serie A2 Femminile, nuovo ko per Capri: la Nico Basket espugna il Pala Barbuto

Squadra in casa Capri

Un secondo quarto con un parziale di 7-20 in favore delle ospiti, spezza in due la partita obbligando la Blue Lizard Capri al costante inseguimento della Nico Basket. Nel secondo tempo le ragazze di Coach Falbo provano a ricucire, ma le toscane respingono ogni tentativo di rientro ed espugnano il Pala Barbuto. Si puà riassumere cosi il match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A2 terminato 59-66.

“Brutta partita, approccio sbagliato e troppi errori in difesa e in attacco - ha sottolineato al sito ufficiale del club Coach Falbo - Sarà molto difficile ma dobbiamo andare avanti con umiltà cercando di recuperare una identità di squadra che al momento non abbiamo”.

La partita – Il botta e risposta tra Manfrè e Mattera apre la contesa. Le ospiti trovano subito un break e con Giangrasso e Saric toccano il 2-8. Bovenzi ferma il parziale, ma la squadra di Nieddu continua a trovare agilmente la via del canestro e con Bacchini e Giangrasso prova la prima fuga, sul 6-17. Manfrè riavvicina le compagne e in un amen Capri è di nuovo in scia, sul 13-17. Il copione non cambia e sull’asse Maggi-Dacic, Capri trova pareggio e sorpasso sul 19-17 obbligando le toscane a chiamare minuto di sospensione. L’1/2 di Rios sancisce il 20-17 della prima frazione.

Nel secondo periodo è Nico Basket a prendere in mano la gara, con un break di 0-10 che ribalta l’andamento della gara sul 19-27. A sbloccare Capri ci pensa Manfrè (25-31), ma Saric e Giglio Tos rispondono per le rime timbrando il più dieci esterno. Margine che non cambia con le capresi che alla pausa lunga inseguono 27-37 complice un pessimo secondo periodo da 7-20.

Anche al rientro in campo sono le ospiti a dettare i ritmi di gioco, con Giangrasso e Bacchini a spingere Nico fino al 33-47 che obbliga Falbo al minuto di sospensione. Al rientro sono Dacic e Manfrè a spingere le compagne, riportando il distacco a undici lunghezze sul 41-52. Quattro punti di Rios sigillano la fine del terzo periodo sul 45-53.

L’ultima frazione si apre con una super Rios ancora a segno, con il canestro del meno sei ma Saric riallontana le ospiti. Le solite scosse dal duo Dacic Maggi rimettono in scia le capresi sul 53-61 a quattro minuti dal termine. La Blue Lizard però fallisce diverse occasioni per ricucire, arrivando a meno quattro solo a trenta secondi dalla fine, grazie alle solite Rios e Manfrè. E’ però troppo tardi e il 2/2 di Bacchini e la tripla sbagliata da Boccalato fissano il punteggio. La Nico Basket espugna il Pala Barbuto con il punteggio finale di 59-66.

Il tabellino ufficiale di Blue Lizard Capri-Nico Basket 59-66. Parziali 20-17; 7-20; 18-16; 14-13

Blue Lizard Capri: Rios 12, Bovenzi 4, Maggi 11, Manfrè 18, Dacic 14, Porcu, Panteva, Boccalato, Gesuele, Prete ne, Martines ne, Moretti ne. Allenatore: Falbo

Nico Basket: Nerini 5, Bacchini 11, Giangrasso 16, Mattera 10, Saric 11, Tintori 5, Cibeca 3, Modini ne, Farnesi ne, Giglio Tos 5. All. Nieddu