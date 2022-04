Serie A2 femminile, beffa per la Blue Lizard Capri: Civitanova vince 64-62

Ancora una sconfitta per la Blue Lizard. A Civitanova arriva il quinto stop consecutivo, ma il rammarico è tanto. Si può definire un harakiri quello compiuto oggi, perchè Capri dopo tre periodi dove nessuna delle due formazioni è riuscita a prendere il largo, rimonta e sorpassa in avvio dell’ultima frazione, toccando il +6 a cinque minuti dalla fine. Poi un blackout offensivo che costa carissimo, con Civitanova che rimonta e sorpassa a dodici secondi dalla fine portando a casa la vittoria.

La partita – Avvio tutto di marca Civitanova con Rylichova e Paoletti a segno per il 7-2 iniziale. Bovenzi e Panteva firmano il meno uno, mentre è Rios a siglare il sorpasso sul 9-10. Bocola e Giachetti rimettono avanti le marchigiane (16-12), ma Dacic e Bovenzi replicano prontamente per il 16-17. Finale tutto nel segno di Bocola, con la lunga di casa che piazza il break che vale il 22-19 alla prima pausa.

Parte decisamente meglio nel secondo quarto Capri, con Dacic e Martines a firmare il 22-25. Dacic, Gallo e Bovenzi fanno più sette, ma Civitanova rientra prepotentemente e con Bocola, Giachetti e Rylichova sorpassa sul 33-32. I liberi di Gallo e Martines rimettono però avanti la Blue Lizard che va al riposo sul 33-36.

Dopo l’intervallo Capri tocca il più sette, con Dacic e Gallo a scrivere il 35-42. Bocola e Binci rimettono in scia la Feba (42-44), mentre una tripla di Paoletti completa la rimonta sul 45-44. Capri continua nel proprio digiuno offensivo e Civitanova allunga con Bocola a siglare il 47-44. Trama che non cambia con Civitanova che allunga e conduce 52-46 dopo trenta minuti.

Dacic suona la carica in avvio di quarto quarto, mentre una tripla di Porcu rimette a un singolo possesso il margine sul 54-51. Si sblocca anche Rios e in un attimo è sorpasso, con la numero quattro che piazza cinque punti in fila per il 54-56.

Dacic propizia il più quattro, poi segna ancora Porcu dall’angolo per il 54-60. Botta e risposta Severini Dacic, mentre è Giacchetti a tenere aperta la sfida sul 59-62. Giacchetti si ripete poco dopo per il meno uno, quando si entra negli ultimi due minuti di gioco. Capri non segna più e Civitanova a furia di insistere, dopo diversi errori, sorpassa con Paoletti che a dodici secondi al termine fa 63-62 subendo anche fallo.

Invano il timeout Blue Lizard: Paoletti converte il 64-62 dalla lunetta mentre l’ultima azione di Capri produce un pessimo tiro di Gallo che non vede neanche il ferro e apre i festeggiamenti delle padrone di casa.

Il tabellino di Feba Civitanova Marche - Blue Lizard Basket Capri 64 - 62 (22-19, 33-36, 52-46, 64-62)



FEBA CIVITANOVA MARCHE: Streni NE, Paoletti* 22 (7/10, 2/6), Angeloni* 2 (1/3 da 2), Bocola* 20 (9/14, 0/1), Trobbiani 2 (1/1 da 2), Binci 2 (1/1 da 2), Severini 2 (1/1 da 2), Giacchetti* 8 (2/6, 1/2), Rylichova* 6 (2/4, 0/1), Grande NE, Malintoppi, Pronkina Allenatore: Carmenati G.



Tiri da 2: 24/41 - Tiri da 3: 3/11 - Tiri Liberi: 7/13 - Rimbalzi: 34 5+29 (Bocola 12) - Assist: 17 (Giacchetti 6) - Palle Recuperate: 8 (Giacchetti 3) - Palle Perse: 22 (Rylichova 6) - Cinque Falli: Angeloni

BLUE LIZARD BASKET CAPRI: Rios* 8 (3/8 da 2), Bovenzi* 10 (2/7, 1/4), Porcu 5 (1/1, 1/3), Panteva* 7 (2/4, 1/1), Gallo* 8 (2/4, 0/4), De Rosa NE, Martines 4 (0/2, 0/2), Manfre', Giuseppone NE, Dacic* 20 (10/16 da 2)

Allenatore: Dalla Libera G.



Tiri da 2: 20/42 - Tiri da 3: 3/14 - Tiri Liberi: 13/19 - Rimbalzi: 31 7+24 (Dacic 9) - Assist: 13 (Bovenzi 6) - Palle Recuperate: 13 (Bovenzi 4) - Palle Perse: 18 (Dacic 4)



Arbitri: Valletta D., Settepanella S.