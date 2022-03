Blue Lizard Capri, ridefinito lo staff tecnico della prima squadra

La società Blue Lizard Basket Capri comunica che, a seguito della personale decisione, il coach Paolo Falbo cambia il suo ruolo all’interno della società anticipando ciò che sarebbe accaduto la prossima estate. Sarà il nuovo team manager mentre capo allenatore sarà Giovanni Dalla Libera, promosso dal ruolo di assistente. Di seguito le voci dei due protagonisti:

Paolo Falbo: “Ho preso la decisione di cambiare ruolo all’interno della società. Lascio il posto di allenatore a Giovanni Dalla Libera che so essere all’altezza della situazione e comincerò la mia nuova avventura come team manager. Anticipo per motivi personali solo di qualche mese ciò’ che era già deciso. Per la continuità del progetto credo che ogni cosa ha un suo tempo ed ora c’e la necessità di dare il mio contributo in questa nuova veste”.

Giovanni Dalla Libera: “Sono onorato di esser stato scelto da Paolo, colui che mi ha coinvolto in questo progetto, per occupare un ruolo così importante. Dopo la partita con Matelica ha preso questa scelta di cambiare ruolo. Capri deve essergli riconoscente per quanto ha fatto, portando la società a disputare il campionato di A2 con la bella promozione dello scorso anno. Ora però ci aspetta un finale di campionato molto impegnativo: dobbiamo tutti quanti rimboccarci le maniche e cercare di ottimizzare tutte le risorse a nostra disposizione per fare bene”.