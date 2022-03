Blue Lizard Capri, una Dacic sontuosa non basta: vince la Palagiaccio Firenze 52-55

Ancora un passo falso per Capri. Continua la versione a due volti della Blue Lizard che davanti al proprio pubblico è costretta all’ennesimo passo falso. Nonostante una Dacic straripante da 29 punti e 13 rimbalzi sul referto finale, le capresi inseguono per larghi tratti nella prima metà di gara.

Al rientro in campo Capri ricuce immediatamente, ma Firenze risponde da grande squadra e ritocca il vantaggio fino alla doppia cifra. Quando tutto sembra perso, Dacic suona la carica e a suon di canestri riporta prima sotto e poi al comando le compagne. Negli ultimi due minuti è però Firenze ad esser più concreta, trovando così i canestri che valgono il successo.

Le dichiarazioni di coach Dalla Libera al termine del match: “Dispiace perché le ragazze hanno dato il massimo sia in partita che in settima. Abbiamo rincorso le avversarie i primi due quarti per poi recuperare bene il 3 e 4 quarto. Dobbiamo gestire meglio i finali essere più ciniche. Lavoreremo per questo”.

La partita – Avvio contratto della Blue Lizard: Firenze al contrario parte subito forte e con Marta e Silvia Rossini vola subito sul 2-10, obbligando coach Dalla Libera a chiamare timeout dopo tre minuti. Dacic e Gallo smuovono il tabellino locale (6-12), ma l’inerzia è tutta delle toscane che con Reani e Dell’Olio tocca la doppia cifra di margine sul 6-16. Finale tutto di marca caprese, con Dacic e Gallo che limitano i danni firmando il 13-18 del primo quarto.

Speziali riapre la seconda frazione, con Capri che prova subito a ricucire con Bovenzi e Rios a segno per il 17-20. Panteva e Martines ricuciono ulteriormente, trovando il 21-22 che obbliga le ospiti a chiamare minuto di sospensione. Al rientro in campo Capri fallisce diverse occasioni di sorpasso e Firenze punisce, con Marta Rossini e Poggio a siglare il 25-29. Giuseppone fa ancora meno due, ma nel finale le toscane allungano con Marta Rossini e Boccalato a sancire il 27-34 a metà frazione.

Dopo la pausa lunga è Bovenzi dall’arco a suonare la carica, seguito dal bel canestro di Rios per il meno due. Poggio e De Cassan rimettono due possessi di scarto (32-38), poi è Reani dall’arco a timbrare il nuovo più nove esterno. Sette punti in fila di Dacic rimettono in carreggiata Capri (39-42), con il margine di tre punti che rimane uguale anche al suono della terza sirena sul 41-44.

Il piazzato di Dell’Olio apre l’ultima frazione di gioco, prontamente replicato dalla solita Dacic. Reani prova a spezzare l’equilibrio dalla distanza, ma Dacic tiene in scia le compagne trovando i punti del 46-49. Firenze non trova più la via del canestro e una monumentale Dacic con altro quattro punti in fila sale a ventisette sul tabellino personale, firmando il sorpasso sul 50-49.

Finale vibrante: Poggio firma il sorpasso (50-51), ma ancora Dacic rimette Capri al comando. Poggio in lunetta è glaciale e firma il nuovo vantaggio esterno, mentre Capri sull’azione seguente perde un pallone sanguinoso che genera il contropiede di Marta Rossini per il 52-55. La Blue Lizard non trova più la via del canestro ed è così Firenze a festeggiare.

Il tabellino ufficiale di Blue Lizard Basket Capri-Palagiaccio Pallacanestro Femminile Firenze 52-55. Progressione Parziali: 13-18, 27-34, 41-44, 52-55



BLUE LIZARD BASKET CAPRI: Farace NE, Rios* 4 (1/7 da 2), Bovenzi* 7 (1/5, 1/3), Porcu, Panteva 4 (2/3 da 2), Gallo* 4 (0/1, 0/4), Martines 2 (1/1 da 2), Manfre' NE, Giuseppone* 2 (0/4, 0/3), Dacic* 29 (13/24 da 2)

Allenatore: Dalla Libera



Tiri da 2: 18/45 - Tiri da 3: 1/10 - Tiri Liberi: 13/18 - Rimbalzi: 38 6+32 (Dacic 13) - Assist: 10 (Rios 4) - Palle Recuperate: 2 (Rios 2) - Palle Perse: 14 (Gallo 3) - Cinque Falli: Bovenzi

PALL. FEMMINILE FIRENZE: Franchini 2 (1/1, 0/1), Rossini* 14 (4/9, 1/3), Rossini* 3 (0/2, 1/4), De Marchi NE, Dell'Olio* 6 (1/2 da 2), Speziali 2 (1/1, 0/1), Galfano NE, Poggio* 12 (4/7, 0/2), Reani 10 (0/6, 2/4), Polini NE, De Cassan* 6 (2/7, 0/2) Allenatore: Corsini



Tiri da 2: 13/35 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 17/22 - Rimbalzi: 36 4+32 (Reani 10) - Assist: 9 (Rossini 3) - Palle Recuperate: 8 (Rossini 2) - Palle Perse: 8 (Rossini 2) - Cinque Falli: Dell'Olio



Arbitri: Grieco C., Valletta D.