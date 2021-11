Blue Lizard Capri, Giovanni Dalla Libera è il nuovo assistente allenatore

La Blue Lizard Basket Capri annuncia in una nota di stampa comparsa sul proprio sito ufficiale l’ingresso nello staff tecnico di Giovanni Dalla Libera, in qualità di assistente allenatore di coach Falbo.

Dalla Libera, classe 1967, è un ex giocatore di basket con un importante passato in Club di Serie A e Serie A2. Dopo aver debuttato con la maglia del Basket Mestre, approda a Napoli dove milita per ben otto stagioni conquistando la promozione in Serie A1 nel primo anno di contratto.

Nel 1996 passa al Pozzuoli, e successivamente indossa le casacche di Forlì e di altre due squadre campane Avellino e Scafati. Recentemente Dalla Libera ha fatto parte dello staff tecnico di Pozzuoli e di Napoli.

"La società - conclude la nota di stampa - formula a coach Dalla Libera i migliori auguri per questa nuova avventura".